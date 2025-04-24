"أسري" و Atkinsréalis توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع طاقة الرياح البحرية

"أسري" و Atkinsréalis توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع طاقة الرياح البحرية
وقعت الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، المركز البحري الرائد عالميًا، مذكرة تفاهم مع ( AtkinsRéalis ) الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات الهندسية ودعم مشاريع الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية على مستوى العالم. تم توقيع الاتفاقية خلال شهر أبريل الجاري، بحضور عدد من المسؤولين بكلتا الشركتين، حيث قام بتوقيع العقد من جانب شركة أسري الدكتور أحمد العبري الرئيس التنفيذي للشركة، ومن الجانب الآخر، السيد ديفيد حبوبي، رئيس وحدة أعمال الطاقة النووية والطاقة معدومة الانبعاثات، في شركة «أتكنز» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
من المؤمل أن يسهم هذا التعاون في تعزيز مكانة أسري في مجالات كفاءة الطاقة حيث من شأن هذه الاتفاقية الانخراط في صناعة الطاقات المتجددة ولا سيما طاقة الرياح البحرية من خلال الجمع بين خبرات أسري العريقة في مجالات الإصلاح والبناء البحري وقدرات أتكنز الهندسية المتكاملة وتجاربها الواسعة في تصميم وتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة.
وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد العبري الرئيس التنفيذي لشركة أسري»: «نأمل أن يمهد هذا التعاون لشراكة مثمرة ومستدامة تسهم في تنويع قاعدة عملائنا من خلال إضافة أنشطة جديدة لمحفظة أعمالنا المتكاملة؛ حيث تسعى أسري عبر الانخراط في صناعات الطاقة المتجددة لتعزيز مكانتها الريادية في المنطقة كمركز بحري متكامل قادر على تقديم حلول عملية شاملة لكل عملائه من ذات القطاع».
وأضاف: «تسير أسري بخطى ثابتة وتوسعية نحو مبادرات كفاءة الطاقة تعزيزاً لأهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مملكة البحرين لتنمية قطاع الطاقات المتجددة». وقد صرح ديفيد حبوبي قائلاً: «سيسهم هذا التعاون في تعزيز مكانة أسري في قطاع الطاقة المتجددة ولاسيما في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة طاقة الرياح البحرية، حيث تعد شركة AtkinsRéalis الشريك العالمي الأمثل لهذا النوع من المشاريع لما تمتلكه من تجارب واسعة وخبرات متكاملة في وضع حلول مستدامة لدعم أنظمة الطاقة النظيفة حول العالم بدءًا من التخطيط والتصميم والهندسة ووصولاً إلى التصنيع وإدارة حياة الأصول». وأضاف نأمل أن نسهم من خلال هذه الاتفاقية في إرساء أسس متكاملة لشركة أسري نحو توسيع قدراتها التصنيعية لريادة مشاريع طاقة الرياح البحرية الثابتة والعائمة.»
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