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"أسري" و Atkinsréalis توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع طاقة الرياح البحرية

"أسري" و Atkinsréalis توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع طاقة الرياح البحرية

2025-04-24 11:19:12
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

وقعت‭ ‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ (‬أسري‭)‬،‭ ‬المركز‭ ‬البحري‭ ‬الرائد‭ ‬عالميًا،‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ (‬ AtkinsRéalis ‭) ‬الشركة‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الهندسية‭ ‬ودعم‭ ‬مشاريع‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬صافي‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الصفرية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭. ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بكلتا‭ ‬الشركتين،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬بتوقيع‭ ‬العقد‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬شركة‭ ‬أسري‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬العبري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة،‭ ‬ومن‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬السيد‭ ‬ديفيد‭ ‬حبوبي،‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬أعمال‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬والطاقة‭ ‬معدومة‭ ‬الانبعاثات،‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أتكنز‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭.‬

من‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬أسري‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬كفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطاقات‭ ‬المتجددة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬طاقة‭ ‬الرياح‭ ‬البحرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬خبرات‭ ‬أسري‭ ‬العريقة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الإصلاح‭ ‬والبناء‭ ‬البحري‭ ‬وقدرات‭ ‬أتكنز‭ ‬الهندسية‭ ‬المتكاملة‭ ‬وتجاربها‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬العبري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬أسري‮»‬‭: ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يمهد‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬لشراكة‭ ‬مثمرة‭ ‬ومستدامة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬قاعدة‭ ‬عملائنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إضافة‭ ‬أنشطة‭ ‬جديدة‭ ‬لمحفظة‭ ‬أعمالنا‭ ‬المتكاملة؛‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬أسري‭ ‬عبر‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬صناعات‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬الريادية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬كمركز‭ ‬بحري‭ ‬متكامل‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬عملية‭ ‬شاملة‭ ‬لكل‭ ‬عملائه‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬القطاع‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تسير‭ ‬أسري‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬وتوسعية‭ ‬نحو‭ ‬مبادرات‭ ‬كفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬تعزيزاً‭ ‬لأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتنمية‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقات‭ ‬المتجددة‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬صرح‭ ‬ديفيد‭ ‬حبوبي‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬سيسهم‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬أسري‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬ولاسيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬المتسارعة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬صناعة‭ ‬طاقة‭ ‬الرياح‭ ‬البحرية،‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬شركة‭ ‬ AtkinsRéalis ‭ ‬الشريك‭ ‬العالمي‭ ‬الأمثل‭ ‬لهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬لما‭ ‬تمتلكه‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬واسعة‭ ‬وخبرات‭ ‬متكاملة‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حلول‭ ‬مستدامة‭ ‬لدعم‭ ‬أنظمة‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬التخطيط‭ ‬والتصميم‭ ‬والهندسة‭ ‬ووصولاً‭ ‬إلى‭ ‬التصنيع‭ ‬وإدارة‭ ‬حياة‭ ‬الأصول‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬نسهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬أسس‭ ‬متكاملة‭ ‬لشركة‭ ‬أسري‭ ‬نحو‭ ‬توسيع‭ ‬قدراتها‭ ‬التصنيعية‭ ‬لريادة‭ ‬مشاريع‭ ‬طاقة‭ ‬الرياح‭ ‬البحرية‭ ‬الثابتة‭ ‬والعائمة‭.‬‮»‬

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