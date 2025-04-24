"البحرين الإسلامي" يوقع اتفاقيات مع مجموعة من شركات الأثاث والإلكترونيات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬ BisB ‭)‬،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬توقيع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اتفاقيات‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬المفروشات‭ ‬والأثاث‭ ‬والأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وهي‭ ‬كالتالي‭: ‬شركة‭ ‬حمزة‭ ‬الأسود‭ ‬التجارية،‭ ‬شركة‭ ‬ناموس‭ ‬الديكور،‭ ‬شركة‭ ‬المير‭ ‬التجارية،‭ ‬شركة‭ ‬أطلس‭ ‬للأثاث،‭ ‬شركة‭ ‬القصر‭ ‬الأنيق،‭ ‬شركة‭ ‬فولغور،‭ ‬شركة‭ ‬هوم‭ ‬بيس،‭ ‬معرض‭ ‬ألما،‭ ‬مطابخ‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين،‭ ‬شركة‭ ‬بيتو‭ ‬للأثاث،‭ ‬جويس‭ ‬للأثاث،‭ ‬بوتيك‭ ‬هوم‭ ‬للأثاث،‭ ‬دوم‭ ‬للأحجار‭ ‬الطبيعية،‭ ‬بيسس‭ ‬للأثاث،‭ ‬شركة‭ ‬ماجيك‭ ‬وود‭ ‬للنجارة،‭ ‬شركة‭ ‬كي‭ ‬والارم‭ ‬وأبناؤها،‭ ‬الخزائن‭ ‬الكبرى،‭ ‬و‭ ‬شركة‭ ‬السلام‭ ‬وحاجي‭ ‬جاليري‭ ‬وموبيليا‭ ‬أونو‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬بهدف‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالسكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬مبتكرة‭ ‬للزبائن‭ ‬الراغبين‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬عقار‭ ‬سكني‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬التمويلية‭ ‬الحصرية‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭. ‬

وقد‭ ‬جرت‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬كراع‭ ‬بلاتيني‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والذي‭ ‬تقام‭ ‬فعالياته‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬23‭- ‬25‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬حلول‭ ‬إسكانية‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومستدامة‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وبنك‭ ‬الإسكان‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭. ‬

وستغطي‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬المبرمة‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬مبتكرة‭ ‬على‭ ‬باقات‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأثاث‭ ‬والمستلزمات‭ ‬المنزلية‭ ‬والمفروشات‭ ‬والتصاميم‭ ‬الداخلية‭ ‬والأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والسلع‭ ‬المعمرة،‭ ‬مع‭ ‬طرح‭ ‬بطاقة‭ ‬ائتمانية‭ ‬بمزايا‭ ‬حصرية‭ ‬لزبائن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬وإضافة‭ ‬نقاط‭ ‬مكافآت‭ ‬لحامليها‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬5000‭ ‬نقطة،‭ ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬المميزات‭ ‬والتسهيلات‭ ‬مالية‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قال‭ ‬فيصل‭ ‬العبدالله‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بإبرام‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬متاجر‭ ‬الأثاث‭ ‬والمستلزمات‭ ‬المنزلية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬عصرية‭ ‬للأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬الراغبة‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬عروضنا‭ ‬التمويلية‭ ‬الحصرية‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭. ‬مجددين‭ ‬التزامنا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬مميزة‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الإسكانية‭ ‬ضمن‭ ‬شراكتنا‭ ‬البناءة‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬بتمويلات‭ ‬ميسرة‭ ‬تناسب‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين،‭ ‬مدعومة‭ ‬كذلك‭ ‬بعروض‭ ‬حصرية‭ ‬لتأثيث‭ ‬منزل‭ ‬العمر‭ ‬بأفضل‭ ‬المفروشات‭ ‬والإلكترونيات‭ ‬الأساسية‮»‬‭.‬