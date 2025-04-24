"البحرين الإسلامي" يوقع اتفاقيات مع مجموعة من شركات الأثاث والإلكترونيات

"البحرين الإسلامي" يوقع اتفاقيات مع مجموعة من شركات الأثاث والإلكترونيات
أعلن بنك البحرين الإسلامي ( BisB )، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية بمملكة البحرين، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع مجموعة من شركات المفروشات والأثاث والأجهزة الإلكترونية وهي كالتالي: شركة حمزة الأسود التجارية، شركة ناموس الديكور، شركة المير التجارية، شركة أطلس للأثاث، شركة القصر الأنيق، شركة فولغور، شركة هوم بيس، معرض ألما، مطابخ ألمنيوم البحرين، شركة بيتو للأثاث، جويس للأثاث، بوتيك هوم للأثاث، دوم للأحجار الطبيعية، بيسس للأثاث، شركة ماجيك وود للنجارة، شركة كي والارم وأبناؤها، الخزائن الكبرى، و شركة السلام وحاجي جاليري وموبيليا أونو.
وتأتي هذه الشراكات بهدف تلبية احتياجات الأسر البحرينية المستفيدة من البرامج والمبادرات الخاصة بالسكن الاجتماعي على مستوى المملكة وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للزبائن الراغبين بالحصول على تمويل عقار سكني من العروض التمويلية الحصرية لبنك البحرين الإسلامي.
وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقيات على هامش مشاركة بنك البحرين الإسلامي كراع بلاتيني في مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي والذي تقام فعالياته تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله خلال الفترة 23- 25 أبريل الجاري تحت شعار «نحو حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة» وذلك بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان في مركز البحرين العالمي للمعارض.
وستغطي الاتفاقيات المبرمة تقديم حلول تمويلية مبتكرة على باقات متنوعة من الأثاث والمستلزمات المنزلية والمفروشات والتصاميم الداخلية والأجهزة الإلكترونية والسلع المعمرة، مع طرح بطاقة ائتمانية بمزايا حصرية لزبائن بنك البحرين الإسلامي وإضافة نقاط مكافآت لحامليها تصل إلى 5000 نقطة، هذا بالإضافة إلى غيرها من المميزات والتسهيلات مالية.
وفي هذا الصدد، قال فيصل العبدالله الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي: «نحن سعداء بإبرام هذه الاتفاقيات مع نخبة من متاجر الأثاث والمستلزمات المنزلية على مستوى المملكة بهدف تقديم حلول تمويلية عصرية للأسر البحرينية الراغبة بالاستفادة من عروضنا التمويلية الحصرية في السكن الاجتماعي. مجددين التزامنا في تقديم حلول تمويلية مميزة للمستفيدين من البرامج الإسكانية ضمن شراكتنا البناءة مع الحكومة الموقرة في توفير أفضل الخدمات الإسكانية بتمويلات ميسرة تناسب احتياجات المواطنين، مدعومة كذلك بعروض حصرية لتأثيث منزل العمر بأفضل المفروشات والإلكترونيات الأساسية».
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