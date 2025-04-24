سكوب وول فودز تطلق متجرها الإلكتروني وخدمة التوصيل في دبي

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, April 24, 2025 /EINPresswire / -- العيش بأسلوب مستدام أصبح أسهل من أي وقت مضىدبي، الإمارات العربية المتحدة – [الخميس 24 أبريل 2025]! سكوب وول فودز، الوجهة المفضّلة للتسوّق الواعي في دبي، أصبحت الآن متاحة أونلاين: العلامة المعروفة بمنتجاتها العضوية، وخياراتها القابلة لإعادة التعبئة، ونهجها الخالي من الهدر، أطلقت رسميًا متجرها الإلكتروني وخدمة التوصيل المنزلي عبر موقعها. بات بإمكان المتسوقين في دبي اليوم طلب منتجات سكوب المفضّلة – من الوجبات الخفيفة الصحية، وتعبئة المكونات العضوية للمطبخ، إلى منتجات تنظيف طبيعية وآمنة – لتصل مباشرة إلى منازلهم.سواء كنتِ تبحثين عن خيارات غذائية أفضل لأطفالك أو ترغبين في اعتماد روتين منزلي أنظف وأكثر أمانًا، سكوب تسهّل عليك هذه الخطوات بطريقة عملية وأنيقة تُناسب العائلة كلها.في صميم رؤية سكوب، التزام تام باستخدام مكونات طبيعية ونظيفة – خالية من المبيدات الحشرية، المواد الحافظة، والإضافات الصناعية.كل منتج يتم اختياره بعناية ليجمع بين الفائدة والطعم اللذيذ، ما يجعل سكوب الخيار المفضّل لمن يهتمون بصحتهم دون التنازل عن الجودة أو القيم.بسنغافورة Google سكوب وُلدت من حلم مشترك جمع بين فيكتوريا بيلينكو وإيرينا نستسياروفيتش، صديقتين تعارفتا خلال عملهما في.انطلقت فكرتهما من رغبة حقيقية في جعل التسوق الواعي جميلًا، عمليًا، وسهل الوصول – واليوم أصبح سكوب من أكثر الوجهات ثقةً للتسوّق المستدام في دبي:تقول فيكتوريا بيلينكو، الشريكة المؤسسة".أنشأنا سكوب لإعادة تعريف تجربة التسوق الغذائي – لتكون ممتعة، أخلاقية، وراقية. ومع إطلاق المتجر الإلكتروني، أصبح بإمكاننا إيصال هذه التجربة لمزيد من الناس في دبي":وتضيف إيرينا نستسياروفيتش، الشريكة المؤسسة".نحن نؤمن دائمًا أن العيش بأسلوب مستدام يجب أن يكون مريحًا وسهلًا، وليس معقدًا. هذا التوسّع الرقمي هو طريقتنا لدعم الأفراد والعائلات في اتخاذ خيارات أفضل في حياتهم اليومية".من إعادة تعبئة اللوز، إلى اختيار مسحوق غسيل نباتي، أو استكشاف تشكيلة من المنتجات التي تدعم نمط حياة واعٍ – سكوب يجعل قائمتك البيئية أسهل وأمتع.سكوب وول فودز أصبح الآن متاحًا أونلاين ويوفر خدمة التوصيل في جميع أنحاء دبي.تغليف أقل، معنى أعمق. هذه هي تجربة التسوق الجديدة:للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة فرع سكوب في سبرينغز سوق أو تابعونا على إنستغرام عبر@scoopwholefoods_ae(النهاية):جهة الاتصال الإعلاميةجمّا لاباناالمؤسسة والمديرة التنفيذية – L'Atelier Consultingالبريد الإلكتروني: ...رقم الهاتف: ‎+971 555163914حول سكوب وول فودزسكوب وول فودز دبي هي وجهة رائدة للأغذية العضوية والمستدامة والغنية بالمغذيات، تهدف إلى تعزيز نمط حياة صحي من خلال تقديم منتجات طبيعية وذات مصادر مسؤولة. تأسست العلامة على يد إيرينا نستسياروفيتش وفيكتوريا بيلينكو، وتقدّم تشكيلةمنتقاة بعناية من المكونات الغذائية الكاملة، السوبرفود، والمنتجات الأساسية للمطبخ – جميعها خالية من المواد الحافظة والإضافات الصناعية. تركّز سكوب على دعم الوعي الغذائي من خلال خيارات الشراء بالجملة، التغليف الصديق للبيئة، والبدائل.المستدامةمن الحبوب العضوية والمكسرات المنقوعة إلى الأغذية المخمّرة المفيدة للهضم ومنتجات العناية الطبيعية، يوفر المتجر كل ما يحتاجه المستهلك الباحث عن الجودة والنظافة.ويتميّز سكوب بدعمه للمجتمع المحلي من خلال ورش العمل التعليمية، الاستشارات.المتخصصة، ورؤية شمولية للصحة والتغذية

Gemma LAppanna

L'Atelier Public Relations

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سكوب وول فودز تطلق متجرها الإلكتروني وخدمة التوصيل في دبي News Provided By L'Atelier Public Relations April 24, 2025, 10:41 GMT Share This Article Distribution channels: Consumer Goods , Culture, Society & Lifestyle , Food & Beverage Industry , Media, Advertising & PR , World & Regional



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