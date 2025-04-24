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"الشعر الشعبي العربي".. أبو الليل يقترح تعريفا يتجاوز عيوب الاقتراحات السابقة

"الشعر الشعبي العربي".. أبو الليل يقترح تعريفا يتجاوز عيوب الاقتراحات السابقة

2025-04-24 11:10:07
(MENAFN- Al Watan) اقترح أستاذ الأدب الشعبي في قسم اللغة العربية وآدابها، بكلية الآداب، جامعة القاهرة، الدكتور خالد أبو الليل في كتابه ((الشعر الشعبي العربي ـ الأوليات والمفهوم والخصائص والأشكال)) الصادر في طبعته الأولى عن معهد الشارقة للتراث عام 1925، تعريفًا للشعر الشعبي العربي، حاول فيه ((تجاوز عيوب التعريفات السابقة، مع محاولة وضعها موضع المساءلة النقدية)) على حد تعبيره، معتبرًا أن هذا التعريف يعد نقطة انطلاق لفتح حوارات حوله، وحول بعض القضايا المطروحة في هذا الكتاب، أو كما قال ((نقطة انطلاق للحوار، وليس نقطة نهاية)).
وسعى أبو الليل في الكتاب إلى تحقيق عدة أهداف، منطلقًا من محاولة تحقيق هدف رئيس، يتمثل في محاولة صياغة تعريف جامع مانع للشعر الشعبي العربي. غير أن ثمة مشكلات لم تجعل من تحقيق هذا الهدف أمرًا سهلا، كان على رأسها صعوبة التوصل إلى الخصوصيات المميزة للشعر الشعبي العربي عن غيره من الأنواع الأدبية الشعبية الأخرى، والتي حصرها البعض في خصوصية اللغة وخصوصية الإيقاع، وهو ما تم دحضه علميًا.
عناصر متعددة
كي يتحقق الهدف الرئيس كان لزاما على الدراسة (الكتاب) أن تتوقف عند عدد من العناصر، مثل كل منها هدفا في ذاته. أحدها استعراض التعريفات السابقة للبناء عليها، من خلال التعرف على مواطن القصور فيها حيث لم تبرز خصوصية الشعر الشعبي بوصفه نوعًا أدبيًا شعبيًا له ملامحه الفنية، التي تبرز خصوصيته الفنية عن غيره من الأنواع الأدبية الشعبية الأخرى. إضافة إلى أن بعضًا من هذه التعريفات يتسم بالعمومية، أو الكلام الإنشائي أو ربط الشعر الشعبي بالمعنى الرومانسي للشعر، مبتعدة عن كل ما من شأنه أن يوصلنا إلى تعريف محدد وواضح له.
ومن بين العناصر/ الأهداف - كذلك- سعيا نحو الوصول إلى هذا التعريف المرضي، هو التعرف على الأشكال المختلفة للشعر الشعبي العربي، وتعدد البيئات العربية المنتجة له، وكذلك مجهولية أولية هذا الشعر، والتداخل بين ما يمكن الاصطلاح عليه ((الشعر الشعبي))، و((الشعر الرسمي)).
ولقد تحققت محاولة التتبع لهذه الأشكال الشعرية الشعبية - على نحو كبير، وليس كليا- من خلال استعراض سريع لبعض هذه الأشكال، وهو ما أسهم في الوصول إلى اقتراح تعريف للشعر الشعبي العربي، حاول المؤلف فيه تجاوز عيوب التعريفات السابقة.
طبيعة العلاقة
من بين العناصر أو الأهداف المهمة، التي لزم الوقوف عندها، محاولة التعرف على طبيعة العلاقة بين الشعر الشعبي العربي والشعر العربي القديم، الذي يبدأ بالعصر الجاهلي، وللوصول إلى نتيجة في هذا الشأن، استدعى الأمر التوقف عند عنصرين/ هدفين آخرين، أولهما: التعرف على الملامح الشعبية في الشعر العربي القديم، والتي تمثلت- بشكل مبدئي- في ثلاثة ملامح، هي: الإيقاع الشعبي، والغنائية، والارتجال أو العفوية أو التلقائية.
وثانيهما: البحث عن أولية الشعر الشعبي العربي، أو محاولة الإجابة عن سؤال مهم: هل الشعر العربي القديم، يمثل أصلا، تفرع عنه الشعر الشعبي العربي؟ أو بعبارة بعض الباحثين، أن الشعر الشعبي العربي يعد سليل الشعر العربي القديم. أم أن الشعر الشعبي العربي لم يظهر على الساحة الأدبية العربية إلا في قرون متأخرة بعد ظهور الإسلام؟ أم أن أولية الشعر العربي كانت شعبية؟، وهذا ما يخلص إليه المؤلف من أن الشعر الشعبي العربي، المتمثل تحديدًا في الشعر النبطي أو البدوي أو الحميني، إلى جانب حداء الإبل والهجيني، باعتبارها أصولًا أولية للشعر الشعبي العربي، عرفها أدبنا العربي منذ ما يزيد عن عشرة قرون قبل ظهور الإسلام تقريبا.
وقد انتهت الدراسة إلى اعتبار الشعر الشعبي العربي أصلا للشعر العربي القديم، انطلاقًا من المصادر الشعبية المتعددة التي تركت كبير الأثر في نشأة الشعر العربي، وهو ما اختتمت به الدراسة بحثها بالتوقف عند الملامح الشعبية في شعرنا العربي القديم.
الشعر النبطي
نظرًا إلى أن الكتاب يعد بمثابة جزء أول، يمكن استكمال أجزائه مستقبلا، يقول المؤلف ((لذا فقد خصصنا الباب الثاني للتوقف عند أحد أشكال الشعر الشعبي العربي، المتمثل في الشعر النبطي، عبر تجلياته العربية المختلفة في المصطلح، المتشابهة في الخصائص الفنية، والأغراض الشعرية. فالمصطلحات المحلية، التي تطلق على هذا النوع الشعري، قد تختلف من بيئة عربية إلى بيئة أخرى، غير أنه يتشابه في كل البيئات العربية شكلا ومضمونًا وفنيًا ولغة. من هنا كان التوقف في هذا الباب لتناول الشعر النبطي من زواياه المختلفة. الأمر الذي رأينا- معه- ضرورة أن نخصص ملحقًا في نهاية الكتاب لاستعراض نماذج شعرية شعبية تمثل هذا النوع الشعري، في تجلياته العربية، سواء الاصطلاحية، أو من حيث المادة الشعرية. كما اختتم الكتاب بملحق، تم فيه عرض نماذج عدة لأشكال الشعر النبطي في البيئات العربية المختلفة، منها ما هو تاثي، على نحو بعض النماذج التي أوردها ابن خلدون من الشعر الهلالي، إلى جانب النصوص الشعبية المعاصرة، كما في مصر بمناطقها الثقافية المختلفة، وفي منطقة الخليج العربي، كالإمارات والسعودية والكويت، وفي تونس وليبيا والمغرب والجزائر، والعراق.
كتاب الشعر الشعبي العربي
ـ كتاب صادر عن معهد الشارقة للكتاب 1925
ـ مؤلفه الدكتور خالد أبو الليل أستاذ الأدب الشعبي في قسم اللغة العربية وآدابها، بكلية الآداب، جامعة القاهرة
ـ يقترح الكتاب تعريفًا جامعًا مانعًا للشعر الشعبي العربي يحاول تجاوز عيوب التعريفات السابقة
ـ التعريف المقترح يمثل نقطة انطلاق لفتح حوارات حوله
أبرز العناصر التي توقف عندها الكتاب
ـ استعراض التعريفات السابقة للبناء عليها
ـ بيان مواطن القصور في التعريفات السابقة
ـ التخلص من العمومية أو الكلام الإنشائي أو ربط الشعر الشعبي بالمعنى الرومانسي للشعر
ـ التعرف على الأشكال المختلفة للشعر الشعبي العربي وتعدد البيئات العربية المنتجة له
ـ التطرق إلى مجهولية أولية هذا الشعر والتداخل بين ((الشعر الشعبي))، و((الشعر الرسمي))
ـ التعرف على طبيعة العلاقة بين الشعر الشعبي العربي والشعر العربي القديم
ـ الانتهاء إلى اعتبار الشعر الشعبي العربي أصلا للشعر العربي القديم

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