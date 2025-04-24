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تعيين المهندس أديب الأعمى رئيساً تنفيذياً للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

تعيين المهندس أديب الأعمى رئيساً تنفيذياً للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

2025-04-24 10:14:50
(MENAFN- APO Group)


تعلن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) ( )، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عن تعيين المهندس أديب الأعمى رئيساً تنفيذياً للمؤسسة، وذلك اعتباراً من 20 أبريل 2025.

وقد صادق مجلس إدارة المؤسسة على هذا التعيين بناءً على توصية معالي الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وبهذه المناسبة، أعرب المهندس أديب الأعمى عن امتنانه لتوليه قيادة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مؤكداً التزامه بمواصلة مسيرة المؤسسة والبناء على الأسس الراسخة التي تم إرساؤها على مدى السنوات الماضية. كما شدد على أهمية تعزيز رسالة المؤسسة في تمكين الدول الأعضاء من خلال تقديم حلول مبتكرة في مجالات تمويل وتنمية التجارة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في الدول الأعضاء.

يتمتع المهندس أديب الأعمى بخبرة قيادية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، تنوّعت بين العمل في منظمات وشركات دولية والقطاع الحكومي. وتشمل مجالات خبرته التجارة الدولية، وأسواق الطاقة، والتخطيط الاستراتيجي، والاقتصاد. وخلال مسيرته المهنية الثرية، شغل المهندس أديب مناصب بارزة من بينها محافظ المملكة العربية السعودية لدى منظمة أوبك، ووكيل وزارة الطاقة السعودية لشؤون المملكة في أوبك وأسواق النفط العالمية، حيث كان له دور محوري في صياغة سياسات الطاقة وتعزيز أطر التعاون الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عمل مستشاراً لثلاثة وزراء للطاقة في المملكة، وتقلّد مناصب تنفيذية في شركتي أرامكو السعودية وسعودي بتروليوم أوفشور ليمتد، حيث قاد العديد من المبادرات الاستراتيجية وأسهم في تطوير الشراكات التجارية الدولية.

توزيع APO Group بالنيابة عن International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC).

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نبذة عن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC :
أُنشئت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)- عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) بهدف النهوض بالتجارة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأمر الذي يسهم في نهاية المطاف في تحقيق الهدف الشامل المتمثل في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعوب في جميع أنحاء العالم. وقد بدأت المؤسسة عملياتها التشغيلية في يناير 2008، حيث قدمت المؤسسة أكثر من 80 مليار دولار أمريكي من تمويل التجارة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مما جعلها مؤسسة رائدة في مجال توفير الحلول التجارية لاحتياجات الدول الأعضاء. وانطلاقا من رسالة المؤسسة في أن تكون محفِّزاً لتنمية التجارة البينية للدول وما هو أبعد من ذلك، تساعد المؤسسة الكيانات في هذه الدول على زيادة فرصها للحصول على تمويل تجاري وتوفر لها الأدوات اللازمة لبناء القدرات المتصلة بالتجارة والتي تمكنها من المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية

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