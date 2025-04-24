تعيين المهندس أديب الأعمى رئيساً تنفيذياً للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
تعلن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) ( )، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عن تعيين المهندس أديب الأعمى رئيساً تنفيذياً للمؤسسة، وذلك اعتباراً من 20 أبريل 2025.
وقد صادق مجلس إدارة المؤسسة على هذا التعيين بناءً على توصية معالي الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وبهذه المناسبة، أعرب المهندس أديب الأعمى عن امتنانه لتوليه قيادة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مؤكداً التزامه بمواصلة مسيرة المؤسسة والبناء على الأسس الراسخة التي تم إرساؤها على مدى السنوات الماضية. كما شدد على أهمية تعزيز رسالة المؤسسة في تمكين الدول الأعضاء من خلال تقديم حلول مبتكرة في مجالات تمويل وتنمية التجارة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في الدول الأعضاء.
يتمتع المهندس أديب الأعمى بخبرة قيادية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، تنوّعت بين العمل في منظمات وشركات دولية والقطاع الحكومي. وتشمل مجالات خبرته التجارة الدولية، وأسواق الطاقة، والتخطيط الاستراتيجي، والاقتصاد. وخلال مسيرته المهنية الثرية، شغل المهندس أديب مناصب بارزة من بينها محافظ المملكة العربية السعودية لدى منظمة أوبك، ووكيل وزارة الطاقة السعودية لشؤون المملكة في أوبك وأسواق النفط العالمية، حيث كان له دور محوري في صياغة سياسات الطاقة وتعزيز أطر التعاون الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.
كما عمل مستشاراً لثلاثة وزراء للطاقة في المملكة، وتقلّد مناصب تنفيذية في شركتي أرامكو السعودية وسعودي بتروليوم أوفشور ليمتد، حيث قاد العديد من المبادرات الاستراتيجية وأسهم في تطوير الشراكات التجارية الدولية.توزيع APO Group بالنيابة عن International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC).
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نبذة عن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC :
أُنشئت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)- عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) بهدف النهوض بالتجارة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأمر الذي يسهم في نهاية المطاف في تحقيق الهدف الشامل المتمثل في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعوب في جميع أنحاء العالم. وقد بدأت المؤسسة عملياتها التشغيلية في يناير 2008، حيث قدمت المؤسسة أكثر من 80 مليار دولار أمريكي من تمويل التجارة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مما جعلها مؤسسة رائدة في مجال توفير الحلول التجارية لاحتياجات الدول الأعضاء. وانطلاقا من رسالة المؤسسة في أن تكون محفِّزاً لتنمية التجارة البينية للدول وما هو أبعد من ذلك، تساعد المؤسسة الكيانات في هذه الدول على زيادة فرصها للحصول على تمويل تجاري وتوفر لها الأدوات اللازمة لبناء القدرات المتصلة بالتجارة والتي تمكنها من المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية
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