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الأمم المتحدة: الإمارات نموذج عالمي في رعاية حقوق الأطفال

الأمم المتحدة: الإمارات نموذج عالمي في رعاية حقوق الأطفال

2025-04-24 10:11:43
(MENAFN- Al-Bayan) ">أشادت ماما فاطمة سينغاتيه، مقررة الأمم المتحدة الخاصة ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، بمنظومة القوانين والتشريعات الإماراتية، وأكدت أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في رعاية حقوق الأطفال.

وقالت إن الدولة حققت قفزات كبيرة في مجال تعزيز حقوق الطفل وحمايته، متوجهة بالشكر والتقدير للمعنيين في الإمارات على ما أبدوه من حفاوة وتعاون مميزين، مثمنة في الوقت نفسه، الشفافية الكبيرة التي قدمتها الجهات المعنية بالدولة، والتي ساهمت في التعرف بشكل دقيق على النموذج الإماراتي المتميز في حماية وصون كرامة الأطفال. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم، بالتعاون مع وزارة الخارجية، لاستعراض ملخص زيارتها الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفادت ماما فاطمة سينغاتيه بأن زيارتها إلى دولة الإمارات تأتي بهدف تقييم جهود الدولة، والاطلاع عن كثب على التدابير التي اتخذتها السلطات المختصة، وبينت أن منظومة الممارسات التي أقرتها الدولة جعلتها اليوم نموذجاً يحتذى به على كافة المستويات.

وأكدت سينغاتيه، أن الإمارات قامت بخطوات كبيرة لتعزيز حقوق الأطفال، حيث أنشأت مراكز متخصصة، وسنت العديد من القوانين لضمان حقوق الطفل.

وأعربت مقررة الأمم المتحدة الخاصة ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، عن امتنانها العميق لحكومة دولة الإمارات لدعوتها لإجراء هذه الزيارة، مشيرة إلى أن ما وجدته من تعاون خلال الزيارة، يؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بحماية حقوق الطفل وتأمين الحياة الكريمة له.

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