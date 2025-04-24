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طاقة الأعيان تقر مشروع قانون الكهرباء العام

طاقة الأعيان تقر مشروع قانون الكهرباء العام

2025-04-24 10:10:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة العين فاروق الحياري، اليوم الخميس، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وأمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة.


وقال إن مشروع القانون جاء، وفقًا لأسبابه الموجبة، لتحديد مهام وزارة الطاقة وصلاحياتها في رسم السياسة العامة لقطاع الطاقة الكهربائية في المملكة والإجراءات المرتبطة به ولتحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصلاحياتها في تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية من خلال منح التراخيص المتعلقة به وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام المرخص لهم بتقديم خدماتهم بجودة وكفاءة عالية.

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