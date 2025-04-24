انطلاق المؤتمر البيئي الطلابي في المدارس الرقمية الأميركية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحت رعاية الأميرة رجوة بنت علي، انطلقت اليوم الخميس في المدارس الرقمية الأميركية، فعاليات المؤتمر البيئي الطلابي التاسع "إدارة النفايات بمشاركة مجموعة من الوزارات والجمعيات والمدارس الحكومية والخاصة.



ويناقش المؤتمر أوراق عمل ومشاريع حول تقنيات إدارة النفايات، يتناولها مجموعة من الخبراء البيئيين وأصحاب الخبرة في مجال الحفاظ على البيئة.



وأشارت مدير عام المدارس الأميركية الدكتورة صفاء رحال، إلى إمكانية توظيف إدارة النفايات وإعادة التدوير بما يخدم البيئة، وتوفير تقنيات متقدمة للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.



وثمنت رحال التعاون الفاعل والإيجابي للداعمين في طرح هذه المواضيع ذات الأهمية والتأثير على الحياة اليومية، بهدف حماية البيئة، ليتم بحثها مع أصحاب القرار.