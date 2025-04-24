انطلاق المؤتمر البيئي الطلابي في المدارس الرقمية الأميركية

انطلاق المؤتمر البيئي الطلابي في المدارس الرقمية الأميركية
ويناقش المؤتمر أوراق عمل ومشاريع حول تقنيات إدارة النفايات، يتناولها مجموعة من الخبراء البيئيين وأصحاب الخبرة في مجال الحفاظ على البيئة.
وأشارت مدير عام المدارس الأميركية الدكتورة صفاء رحال، إلى إمكانية توظيف إدارة النفايات وإعادة التدوير بما يخدم البيئة، وتوفير تقنيات متقدمة للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
وثمنت رحال التعاون الفاعل والإيجابي للداعمين في طرح هذه المواضيع ذات الأهمية والتأثير على الحياة اليومية، بهدف حماية البيئة، ليتم بحثها مع أصحاب القرار.
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