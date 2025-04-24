رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الياباني في عمّان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، السفير الياباني لدى المملكة هيديكي آساري.



وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأكد اللواء الحنيطي عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين مثمناً الدعم الذي تقدمه اليابان للأردن في مختلف المجالات، وخاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية.



كما ناقش الجانبان آفاق تطوير التعاون في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات، والتدريب المشترك.