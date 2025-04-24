قوات الاحتلال تقتحم بلدة نحالين غرب بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم - PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة نحالين غرب بيت لحم، وأغلقت محلات تجارية .

وأفاد مصدر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت نحالين، وتمركزت وسط البلدة، ونصبت حواجز داخلها، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين وعرقلت حركة المرور.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها، وانتشرت في أحياء البلدة .