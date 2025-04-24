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قوات الاحتلال تقتحم بلدة نحالين غرب بيت لحم
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم - PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة نحالين غرب بيت لحم، وأغلقت محلات تجارية .
وأفاد مصدر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت نحالين، وتمركزت وسط البلدة، ونصبت حواجز داخلها، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين وعرقلت حركة المرور.
وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها، وانتشرت في أحياء البلدة .
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