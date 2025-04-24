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ترامب: كندا ستنتهي من دوننا

ترامب: كندا ستنتهي من دوننا

2025-04-24 10:02:31
(MENAFN- Al-Bayan) في تصعيد جديد ينذر بتوتر دبلوماسي، عاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى التصريح بشأن كندا، حيث اعتبر أنها لن تستطيع الصمود كدولة من دون الولايات المتحدة.

وقال ترامب أمام الصحفيين: "يجب أن أكون صريحاً.. كولاية، كندا تعمل بشكل رائع. نحن لا نريدها أن تصنع السيارات لنا. نريد أن نصنع سياراتنا بأنفسنا".

يتماشى هذا التصريح مع سلسلة من التهديدات التي أطلقها ترامب سابقاً، لوّح فيها بتحويل كندا إلى "الولاية رقم 51" للولايات المتحدة من خلال ما وصفه بـ"الضغط الاقتصادي"، وهي تهديدات أثارت سخطاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية الكندية.

التصعيد الجديد يأتي في توقيت حساس بالنسبة لكندا التي تستعد لخوض انتخابات عامة، تتصدر فيها قضية العلاقة مع الولايات المتحدة واجهة الحملات الانتخابية.. فالمرشحون يتعاملون الآن مع أزمة مزدوجة: خارجية تمسّ السيادة، وداخلية تتعلق بالكرامة الوطنية.

تصريحات ترامب أثارت ردود فعل غاضبة على المستويين الرسمي والشعبي في كندا، حيث وصفت مصادر مقربة من الحكومة الكندية الكلام بأنه "إهانة غير مسبوقة لبلد مستقل وشريك تجاري موثوق"، في حين اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بسيل من الانتقادات التي طالبت الحكومة بالرد بقوة على ما اعتُبر "تطاولاً غير مبرر".

وفي ظل هذا التصعيد، يبقى السؤال مفتوحاً: هل سترد كندا دبلوماسياً؟ أم ستلتزم ضبط النفس في انتظار تغير المشهد الأميركي السياسي؟

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