باي بال: دبي بوابتنا لربط العملاء بالاقتصاد العالمي

MENAFN - Al-Bayan) أكدت شركة باي بال عبر موقعها على الإنترنت أن حضورها في دبي عبر مقر جديد في مدينة دبي للإنترنت، يعزز التزامها تجاه عملائها ويتيح للشركة فرصة التقريب بين عملائها من المستهلكين والشركات.

واعتبرت ((باي بال)) أن وجودها في دبي توسع يتيح لها إضافة إمكانيات التجارة العالمية للمنطقة، بما في ذلك المدفوعات السلسة، والأمان المتقدم، والوصول الأوسع إلى شبكات الدفع الدولية، ما يساعد الشركات الكبرى والصغيرة على البيع عبر الحدود.

وفي كلمتها خلال مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي 2025، قالت سوزان كيرير، رئيسة الأسواق العالمية في باي بال: "تتمتع باي بال بمكانة فريدة لردم الفجوة بين المستهلكين والشركات في مجال التجارة عبر الحدود، ما يسهم في نمو الاقتصادات المحلية. نحن نخدم اليوم أكثر من 430 مليون عميل حول العالم، ونتطلع إلى الوصول إلى المزيد من العملاء من خلال مركزنا الإقليمي الجديد في الشرق الأوسط وأفريقيا. نريد تمكين الشركات في هذه المنطقة من التواصل مع مستهلكينا العالميين، وإتاحة الفرصة للمستهلكين هنا للتسوق بثقة دولياً".

وأضافت سوزان: "مع التحول السريع الذي يحدثه الذكاء الاصطناعي في طرق التسوق والدفع، تطور باي بال تجارب التسوق من الجيل التالي بسرعة، بما في ذلك المحافظ الذكية والتجارة المدفوعة بالوكلاء الذكيين. لا نطيق الانتظار لاصطحاب عملائنا وشركائنا في هذه الرحلة معنا".

يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من الصفقات الكبرى التي أبرمتها باي بال مؤخراً مع تجار وشركاء في المنطقة.

وقال أوتو ويليامز، نائب الرئيس الأول ورئيس ومدير عام باي بال في الشرق الأوسط وأفريقيا: "من خلال شراكات استراتيجية مع البنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، ومزودي خدمات الاتصالات، وغيرهم من اللاعبين في مجال التجارة، يمكننا توسيع الوصول الجماعي إلى الاقتصاد الرقمي العالمي. نحن فخورون بخدمة العديد من أكبر الشركات الإلكترونية في المنطقة في قطاعات حيوية مثل الطيران والسياحة والسلع الرقمية والتجزئة. ومن خلال مركزنا الإقليمي الجديد في دبي، نحن مستعدون لتحقيق المزيد، لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي سنزودها بالأدوات اللازمة لجذب العملاء وتحويلهم والاحتفاظ بهم على نطاق عالمي".