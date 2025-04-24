العراق.. طير زاجل يتسبب في سقوط قتيل ومصابين

خبرني - في حادثة غريبة ومأساوية شهدتها العاصمة العراقية بغداد، تحوّل خلاف بسيط على "طير زاجل" إلى اشتباك مسلح أسفر عن مقتل فرد أمني وإصابة شخصين آخرين بجروح.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد نشب خلاف بين مجموعة من الأشخاص؛ بسبب ملكية طير زاجل، وهو نوع من الحمام يستخدم غالباً في الهواية التقليدية لإرسال الرسائل أو للمسابقات.

الخلاف، الذي بدأ كجدال شفهي بين الأطراف، سرعان ما تصاعد إلى مشاجرة عنيفة، تحولت إلى مأساة أسقطت قتيل وجريحين.

وأوضحت التقارير أنّ الاشتباك لم يتوقف عند المشادات الكلامية، بل تطوّر بشكل خطير بعد أن لجأ أحد المتورطين إلى استخدام سلاح خفيف "مسدس"، مما أدّى إلى مقتل أحد عناصر الأمن في موقع الحادث، فيما أصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة استدعت نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعقب الحادثة، هرعت قوات الأمن إلى مكان المشاجرة وطوقت المنطقة، حيث بدأت إجراءات التحقيق لجمع المعلومات ومعرفة ملابسات الحادث ودوافعه الدقيقة، مع فتح ملف جنائي لملاحقة المتورطين.

وسلطت الحادثة الضوء على ملف النزاعات الفردية التي تتحول إلى عنف مسلح، في ظل تزايد هذه النوعية من الجرائم المشابهة في المنطقة.