العراق.. طير زاجل يتسبب في سقوط قتيل ومصابين
خبرني - في حادثة غريبة ومأساوية شهدتها العاصمة العراقية بغداد، تحوّل خلاف بسيط على "طير زاجل" إلى اشتباك مسلح أسفر عن مقتل فرد أمني وإصابة شخصين آخرين بجروح.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد نشب خلاف بين مجموعة من الأشخاص؛ بسبب ملكية طير زاجل، وهو نوع من الحمام يستخدم غالباً في الهواية التقليدية لإرسال الرسائل أو للمسابقات.
الخلاف، الذي بدأ كجدال شفهي بين الأطراف، سرعان ما تصاعد إلى مشاجرة عنيفة، تحولت إلى مأساة أسقطت قتيل وجريحين.
وأوضحت التقارير أنّ الاشتباك لم يتوقف عند المشادات الكلامية، بل تطوّر بشكل خطير بعد أن لجأ أحد المتورطين إلى استخدام سلاح خفيف "مسدس"، مما أدّى إلى مقتل أحد عناصر الأمن في موقع الحادث، فيما أصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة استدعت نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وعقب الحادثة، هرعت قوات الأمن إلى مكان المشاجرة وطوقت المنطقة، حيث بدأت إجراءات التحقيق لجمع المعلومات ومعرفة ملابسات الحادث ودوافعه الدقيقة، مع فتح ملف جنائي لملاحقة المتورطين.
وسلطت الحادثة الضوء على ملف النزاعات الفردية التي تتحول إلى عنف مسلح، في ظل تزايد هذه النوعية من الجرائم المشابهة في المنطقة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية