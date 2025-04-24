عصابة مراهقات تستهدف كبار السن داخل القطارات في لندن
خبرني - تبحث شرطة النقل البريطانية عن مجموعة من الفتيات المراهقات، بعد تورطهن في اعتداءين منفصلين استهدفا رجلاً وامرأة مسنين على متن قطارين في وقت متأخر من إحدى ليالي شهر مارس (آذار) الماضي.
وبحسب صحيفة "مترو" فقد وقع الاعتداء الأول داخل قطار تابع لشركة "ساوث إيسترن" المتجه من محطة لندن بريدج إلى ووليتش آرسنال.
وخلال الرحلة، تعرض رجل مسن لهجوم من قبل ثلاث فتيات، وفقاً لما أوضحته الشرطة في بيانها، حيث نُشر أيضاً رابط يحتوي على صور كاميرات المراقبة للفتيات المشتبه بهن.
وبعد حوالي ساعة من الاعتداء الأول، شهد قطار متجه من لندن بريدج إلى إحدى مناطق الجنوب حادثة مشابهة، حيث تعرضت امرأة مسنة لهجوم من فتاة ضمن نفس المجموعة المشتبه بها، وخلال الحادث، تدخلت راكبة أخرى لمحاولة منع الاعتداء، فحاولت الفتاة المهاجمة الاعتداء عليها أيضاً.
ونشرت الشرطة صوراً ملتقطة عبر كاميرات المراقبة لتسهيل التعرف على الفتيات المشتبه بهن، حيث ظهرت إحداهن ترتدي كنزة وردية أسفل جاكيت أسود بغطاء رأس من الفرو.
فيما ارتدت الأخرى سترة سوداء بشعار أحمر على الكم الأيمن وسروالاً رمادياً، أما الثالثة فكانت ترتدي سترة سوداء فوق بدلة رياضية رمادية.
وتعتقد الشرطة أن الفتيات الثلاث شاركن في كلا الحادثين، وأنه من المرجح أن يكون هناك ترابط مباشر بينهما، فيما تستمر الجهود حالياً لتعقّب المشتبه بهن وتحديد هوياتهن، وسط دعوات للمواطنين بالإدلاء بأي معلومات قد تساعد في التوصل إليهن.
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