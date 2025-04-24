عصابة مراهقات تستهدف كبار السن داخل القطارات في لندن

خبرني - تبحث شرطة النقل البريطانية عن مجموعة من الفتيات المراهقات، بعد تورطهن في اعتداءين منفصلين استهدفا رجلاً وامرأة مسنين على متن قطارين في وقت متأخر من إحدى ليالي شهر مارس (آذار) الماضي.

وبحسب صحيفة "مترو" فقد وقع الاعتداء الأول داخل قطار تابع لشركة "ساوث إيسترن" المتجه من محطة لندن بريدج إلى ووليتش آرسنال.

وخلال الرحلة، تعرض رجل مسن لهجوم من قبل ثلاث فتيات، وفقاً لما أوضحته الشرطة في بيانها، حيث نُشر أيضاً رابط يحتوي على صور كاميرات المراقبة للفتيات المشتبه بهن.

وبعد حوالي ساعة من الاعتداء الأول، شهد قطار متجه من لندن بريدج إلى إحدى مناطق الجنوب حادثة مشابهة، حيث تعرضت امرأة مسنة لهجوم من فتاة ضمن نفس المجموعة المشتبه بها، وخلال الحادث، تدخلت راكبة أخرى لمحاولة منع الاعتداء، فحاولت الفتاة المهاجمة الاعتداء عليها أيضاً.

ونشرت الشرطة صوراً ملتقطة عبر كاميرات المراقبة لتسهيل التعرف على الفتيات المشتبه بهن، حيث ظهرت إحداهن ترتدي كنزة وردية أسفل جاكيت أسود بغطاء رأس من الفرو.

فيما ارتدت الأخرى سترة سوداء بشعار أحمر على الكم الأيمن وسروالاً رمادياً، أما الثالثة فكانت ترتدي سترة سوداء فوق بدلة رياضية رمادية.

وتعتقد الشرطة أن الفتيات الثلاث شاركن في كلا الحادثين، وأنه من المرجح أن يكون هناك ترابط مباشر بينهما، فيما تستمر الجهود حالياً لتعقّب المشتبه بهن وتحديد هوياتهن، وسط دعوات للمواطنين بالإدلاء بأي معلومات قد تساعد في التوصل إليهن.