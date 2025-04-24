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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في كمين للمقاومة بقطاع غزة

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في كمين للمقاومة بقطاع غزة

2025-04-24 10:01:42
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أفادت منصات إعلامية إسرائيلية بمقتل جندي من جيش الاحتلال وإصابة آخرين، اليوم، في كمين نفذته فصائل فلسطينية داخل قطاع غزة.


وذكرت وسائل إعلام عبرية أن "حدثًا أمنيًا صعبًا" وقع في قطاع غزة، حيث استهدف الجنود بقذيفة مضادة للدروع، أعقبها نيران قناصة، ما أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى في صفوف لواء المدفعية والفرقة 36 التابعة لجيش الاحتلال.

وأفادت مصادر إعلام فلسطينية بنقل مروحيات تابعة لجيش الاحتلال، الجنود القتلى والجرحى إلى مستشفيات غلاف غزة.

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