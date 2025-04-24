مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في كمين للمقاومة بقطاع غزة

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في كمين للمقاومة بقطاع غزة
خبرني - أفادت منصات إعلامية إسرائيلية بمقتل جندي من جيش الاحتلال وإصابة آخرين، اليوم، في كمين نفذته فصائل فلسطينية داخل قطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن "حدثًا أمنيًا صعبًا" وقع في قطاع غزة، حيث استهدف الجنود بقذيفة مضادة للدروع، أعقبها نيران قناصة، ما أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى في صفوف لواء المدفعية والفرقة 36 التابعة لجيش الاحتلال.
وأفادت مصادر إعلام فلسطينية بنقل مروحيات تابعة لجيش الاحتلال، الجنود القتلى والجرحى إلى مستشفيات غلاف غزة.
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