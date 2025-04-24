اكتشاف مقابر أثرية من الحقبة الكنعانية في مدينة الخليل

اكتشاف مقابر أثرية من الحقبة الكنعانية في مدينة الخليل
خبرني - خلال أعمال تنقيب رافقت مشروع شق طريق جديد، أعلنت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، أمس الأربعاء، اكتشاف مقابر أثرية تعود إلى الحقبة الكنعانية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وصرحت الوزارة أن الاكتشاف جرى في خربة الهراب ببلدة السموع جنوبي الخليل، حيث تم العثور على مقابر تعود إلى العصر البرونزي الوسيط (نحو 2000 إلى 1550 قبل الميلاد)، وهي مقابر منحوتة على شكل آبار تحتوي على حجرات دفن متعددة، وتظهر نمطاً دفنياً كان شائعاً في فلسطين خلال تلك الحقبة.
واحتوت المقابر على مرفقات جنائزية من بينها فخار، وحلي، وتعاويذ، وأختام، وأسلحة برونزية، ما يعكس جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية آنذاك.
ويساهم الاكتشاف في تعزيز المعرفة بتاريخ المنطقة خلال العصور القديمة، وشددت الوزارة على أهمية التعاون مع السلطات المحلية لحماية الموقع بوصفه جزءا من التراث الثقافي الفلسطيني.
ويذكر الفلسطينيون إن عضويتهم الكاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، التي حصلوا عليها في أكتوبر(تشرين الأول) 2011، تدعم جهودهم في حفظ تراثهم، رغم معارضة الولايات المتحدة التي علقت تمويلها للمنظمة على خلفية القرار.
وتوضح بيانات وزارة السياحة والآثار الفلسطينية وجود نحو 7 آلاف موقع ومعلم أثري في الضفة الغربية، يقع نحو 60 في المئة منها في المناطق المصنفة (ج)، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، والتي تتعرض معظمها لأعمال نهب وتدمير، بحسب الوزارة.
ويذكر أن الضفة الغربية بموجب اتفاق أوسلو المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، تنقسم إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج)، تخضع الأولى لسيطرة فلسطينية كاملة، فيما تخضع الثانية لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة لسيطرة إسرائيلية كاملة.
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