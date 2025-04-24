اكتشاف مقابر أثرية من الحقبة الكنعانية في مدينة الخليل

خبرني - خلال أعمال تنقيب رافقت مشروع شق طريق جديد، أعلنت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، أمس الأربعاء، اكتشاف مقابر أثرية تعود إلى الحقبة الكنعانية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وصرحت الوزارة أن الاكتشاف جرى في خربة الهراب ببلدة السموع جنوبي الخليل، حيث تم العثور على مقابر تعود إلى العصر البرونزي الوسيط (نحو 2000 إلى 1550 قبل الميلاد)، وهي مقابر منحوتة على شكل آبار تحتوي على حجرات دفن متعددة، وتظهر نمطاً دفنياً كان شائعاً في فلسطين خلال تلك الحقبة.



واحتوت المقابر على مرفقات جنائزية من بينها فخار، وحلي، وتعاويذ، وأختام، وأسلحة برونزية، ما يعكس جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية آنذاك.



ويساهم الاكتشاف في تعزيز المعرفة بتاريخ المنطقة خلال العصور القديمة، وشددت الوزارة على أهمية التعاون مع السلطات المحلية لحماية الموقع بوصفه جزءا من التراث الثقافي الفلسطيني.



ويذكر الفلسطينيون إن عضويتهم الكاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، التي حصلوا عليها في أكتوبر(تشرين الأول) 2011، تدعم جهودهم في حفظ تراثهم، رغم معارضة الولايات المتحدة التي علقت تمويلها للمنظمة على خلفية القرار.



وتوضح بيانات وزارة السياحة والآثار الفلسطينية وجود نحو 7 آلاف موقع ومعلم أثري في الضفة الغربية، يقع نحو 60 في المئة منها في المناطق المصنفة (ج)، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، والتي تتعرض معظمها لأعمال نهب وتدمير، بحسب الوزارة.



ويذكر أن الضفة الغربية بموجب اتفاق أوسلو المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، تنقسم إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج)، تخضع الأولى لسيطرة فلسطينية كاملة، فيما تخضع الثانية لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة لسيطرة إسرائيلية كاملة.