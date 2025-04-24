حيلة ورق الألومنيوم خلف الراوتر لتقوية الواي فاي.. فعّالة أم مجرد خدعة؟

خبرني - أدهشت حيلة بسيطة مستخدمي الإنترنت بعد أن اكتشفوا أن وضع ورقة من الألومنيوم خلف جهاز الراوتر قد يُحسّن من جودة إشارة الواي فاي بشكل ملحوظ.

وزعم أحد مستخدمي منصة إكس أن وضع ورقة من الألومنيوم حول جهاز توجيه الواي فاي، يمكن أن يعزز إشارته.

ونشر الحساب تغريدة جاء فيها: "ضعوا ورق ألومنيوم خلف جهاز توجيه الواي فاي الخاص بكم واشكروني لاحقاً".

وسرعان ما تم تداول التغريدة ومشاهدتها من نحو 57 مليون متابع، وحصدت مئات الآلاف من الإعجابات، مع توافد العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى قسم التعليقات لفهم آلية عمل ورق الألومنيوم تحديداً.

وأوضح أحد المستخدمين قائلًا: "يعمل ورق الألومنيوم الموجود خلف جهاز التوجيه كعاكس مكافئ، حيث يعكس الموجات اللاسلكية إلى الأمام ويركز الإشارة في المكان الذي تحتاجها فيه بشدة".

وحول سبب فعالية هذه الحيلة قال: "إنه يعزز قوة الإشارة في اتجاه معين (مثلًا، نحو غرفتك أو مكتبك).. ويقلل من هدر الإشارة في المساحات غير المستخدمة (مثل الجدران أو الزوايا).. ويمكن أن يساعد في تقليل المناطق الميتة وتحسين السرعات، خاصة في المنازل الكبيرة أو ذات التصميمات غير المنتظمة".

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي دهشتهم بعد معرفة هذه الحيلة البسيطة، التي قد تبدو غير منطقية، لكن متخصصين أكدوا أنها فعّالة بالفعل، محذرين في الوقت ذاته من أنها قد تؤدي إلى تدهور الاتصال في الغرف الأخرى، لأنها تزيد من قوة الإشارة في الاتجاه الأمامي.

وأظهرت أبحاث أن ورق الألومنيوم يمكن أن يساعد بالفعل في تحسين قوة الاتصال اللاسلكي، ففي عام 2017، استخدم باحثون من كلية دارتموث وجامعة كولومبيا رقائق الألومنيوم لإنشاء "جدار افتراضي" يمكنه توجيه إشارات الواي فاي حول المنزل.

ووجد الباحثون أن الجدار الافتراضي من رقائق الألومنيوم يعزز قوة الإشارة في بعض مناطق المنزل بنسبة تصل إلى 55%، لكن المعضلة هي أن العاكسات قادرة أيضاً على تقليل الإشارة بشكل كبير في مناطق أخرى.

الغريب أن تثبيت ورق الألومنيوم على جهاز التوجيه الخاص بك قد يجعلك تنتهك القانون في بعض البلدان، ففي حديثه إلى مجلة Popular Science، قال سوارون كومار من جامعة كارنيغي ميلون: "لا يمكنني أن أنصح الناس باستخدام ورق الألومنيوم أو أي نوع من العاكسات، وذلك لأسباب تنظيمية، ففي الولايات المتحدة تنظم لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) قوة الإرسال، لذلك لديهم قيود على الحد الأقصى لمستوى الطاقة الذي يمكن أن يشعه جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك في أي اتجاه معين".

وهذا يعني أن تركيز إشارات جهاز التوجيه الخاص بك بشكل كبير قد يولد إشارة قوية بما يكفي لتصبح غير قانونية من الناحية الفنية في الولايات المتحدة، لكن على منصة إكس، كان الشاغل الرئيسي للمغردين هو أن هذه الحيلة المفترضة لتعزيز الإشارة تبدو سخيفة وهزلية، حيث علّق أحدهم مازحاً: "لماذا لا نضعه في الفرن أيضاً بينما نحن نفعل ذلك".