حيلة ورق الألومنيوم خلف الراوتر لتقوية الواي فاي.. فعّالة أم مجرد خدعة؟

حيلة ورق الألومنيوم خلف الراوتر لتقوية الواي فاي.. فعّالة أم مجرد خدعة؟
خبرني - أدهشت حيلة بسيطة مستخدمي الإنترنت بعد أن اكتشفوا أن وضع ورقة من الألومنيوم خلف جهاز الراوتر قد يُحسّن من جودة إشارة الواي فاي بشكل ملحوظ.
وزعم أحد مستخدمي منصة إكس أن وضع ورقة من الألومنيوم حول جهاز توجيه الواي فاي، يمكن أن يعزز إشارته.
ونشر الحساب تغريدة جاء فيها: "ضعوا ورق ألومنيوم خلف جهاز توجيه الواي فاي الخاص بكم واشكروني لاحقاً".
وسرعان ما تم تداول التغريدة ومشاهدتها من نحو 57 مليون متابع، وحصدت مئات الآلاف من الإعجابات، مع توافد العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى قسم التعليقات لفهم آلية عمل ورق الألومنيوم تحديداً.
وأوضح أحد المستخدمين قائلًا: "يعمل ورق الألومنيوم الموجود خلف جهاز التوجيه كعاكس مكافئ، حيث يعكس الموجات اللاسلكية إلى الأمام ويركز الإشارة في المكان الذي تحتاجها فيه بشدة".
وحول سبب فعالية هذه الحيلة قال: "إنه يعزز قوة الإشارة في اتجاه معين (مثلًا، نحو غرفتك أو مكتبك).. ويقلل من هدر الإشارة في المساحات غير المستخدمة (مثل الجدران أو الزوايا).. ويمكن أن يساعد في تقليل المناطق الميتة وتحسين السرعات، خاصة في المنازل الكبيرة أو ذات التصميمات غير المنتظمة".
وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي دهشتهم بعد معرفة هذه الحيلة البسيطة، التي قد تبدو غير منطقية، لكن متخصصين أكدوا أنها فعّالة بالفعل، محذرين في الوقت ذاته من أنها قد تؤدي إلى تدهور الاتصال في الغرف الأخرى، لأنها تزيد من قوة الإشارة في الاتجاه الأمامي.
وأظهرت أبحاث أن ورق الألومنيوم يمكن أن يساعد بالفعل في تحسين قوة الاتصال اللاسلكي، ففي عام 2017، استخدم باحثون من كلية دارتموث وجامعة كولومبيا رقائق الألومنيوم لإنشاء "جدار افتراضي" يمكنه توجيه إشارات الواي فاي حول المنزل.
ووجد الباحثون أن الجدار الافتراضي من رقائق الألومنيوم يعزز قوة الإشارة في بعض مناطق المنزل بنسبة تصل إلى 55%، لكن المعضلة هي أن العاكسات قادرة أيضاً على تقليل الإشارة بشكل كبير في مناطق أخرى.
الغريب أن تثبيت ورق الألومنيوم على جهاز التوجيه الخاص بك قد يجعلك تنتهك القانون في بعض البلدان، ففي حديثه إلى مجلة Popular Science، قال سوارون كومار من جامعة كارنيغي ميلون: "لا يمكنني أن أنصح الناس باستخدام ورق الألومنيوم أو أي نوع من العاكسات، وذلك لأسباب تنظيمية، ففي الولايات المتحدة تنظم لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) قوة الإرسال، لذلك لديهم قيود على الحد الأقصى لمستوى الطاقة الذي يمكن أن يشعه جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك في أي اتجاه معين".
وهذا يعني أن تركيز إشارات جهاز التوجيه الخاص بك بشكل كبير قد يولد إشارة قوية بما يكفي لتصبح غير قانونية من الناحية الفنية في الولايات المتحدة، لكن على منصة إكس، كان الشاغل الرئيسي للمغردين هو أن هذه الحيلة المفترضة لتعزيز الإشارة تبدو سخيفة وهزلية، حيث علّق أحدهم مازحاً: "لماذا لا نضعه في الفرن أيضاً بينما نحن نفعل ذلك".
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