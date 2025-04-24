كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الزيتونة تنظّم لقاءً حول العلاج الطبيعي في الوطن العربي

خبرني - قدت كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الزيتونة الأردنية لقاءً موسعًا ضم رؤساء وممثلي نقابات وجمعيات العلاج الطبيعي من عدة دول عربية تحت عنوان "العلاج الطبيعي في الوطن العربي بين الحاضر والمستقبل"، وجاء هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين العاملين في هذا القطاع الصحي الحيوي، مسلطًا الضوء على التحديات والفرص التي يواجها مجال العلاج الطبيعي في العالم العربي.

وشهد الحدث حضور وفد من جمعية العلاج الطبيعي الأردنية برئاسة الدكتورة عالية الغويري، إلى جانب مشاركات بارزة من رؤساء جمعيات ونقابات العلاج الطبيعي العربية، من بينهم الدكتور محمد عمرو من فلسطين، الدكتور سامي سعد من مصر، الدكتورة سيدة ساسين من لبنان، الدكتور عبد الفتاح القحطاني من السعودية، الدكتور قيس قصيبات من ليبيا، والدكتور أحمد حبيب من السودان، بالإضافة إلى الأمناء العامين من اليمن والكويت والبحرين.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز التكامل العربي في مجال العلاج الطبيعي، من خلال توحيد الجهود وتطوير الأطر التنظيمية والتعليمية والمهنية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العلاجية ورفع كفاءة الكوادر الصحية على مستوى الوطن العربي. ويشكل الحدث منصة استراتيجية لتبادل الخبرات، وتفعيل شبكات التواصل بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية والنقابية، بما يعزز فرص التعاون المستدام.

وفي كلمته خلال اللقاء، أكد الأستاذ الدكتور محمد المجالي، رئيس الجامعة، أهمية تحقيق تكامل عربي فعّال في قطاع الرعاية الصحية، مشددًا على أن التعاون بين الجمعيات المتخصصة من شأنه دفع عجلة التطوير العلمي، وتحسين البرامج التدريبية والعملية، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطن العربي.

من جانبها، أكدت الأستاذة الدكتورة سماح نجيب، عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية، أن قسم العلاج الطبيعي في الجامعة يتميز بوجود مختبرات حديثة وتركيز على التدريب السريري والبحث العلمي، مما يعزز من مكانة الكلية محليًا وإقليميًا في هذا المجال.

بدورها، أوضحت الدكتورة عالية الغويري، رئيسة جمعية العلاج الطبيعي الأردنية، أن هذا اللقاء يشكل انطلاقة حقيقية نحو بناء رؤية عربية موحدة لمستقبل العلاج الطبيعي، تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزز من فرص تبادل الخبرات بين الدول العربية، ضمن أطر ومعايير موحدة تواكب التطورات العالمية.