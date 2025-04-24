لماذا انسحب إرئيل شارون من غزة؟

كان انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة في أغسطس عام 2005 مفصلًا تاريخيًا مهمًا، وحدثًا غير عادي ما كان يتصوّر الإسرائيليون يومًا أنه سيحدث، بل حتى كثير من غير الإسرائليين كان يرون مثل هذا أمرًا مستحيلًا. وحدث من هذا النوع عبر المسار التاريخي لا يحدث فجأة، ولا يقع اعتباطًا، فما السبب وراءه؟.

لو رجعنا خمس سنوات قبل هذا الإنسحاب إلى عام 2000م وبالتحديد ل28 سبتمبر حيث اندلعت انتفاضة الأقصى، كنتيجة لاقتحام رئيس وزراء جيش الاحتلال إرئيل شارون لباحات المسجد الأقصى المبارك، مما شكل موجة غضب عارمة عمّت كل أرض فلسطين، وزاد الأمر اشتعالًا مقتل الطفل محمد الدرة في اليوم التالي على مرأى الشاشات.

ثم عمّت الإضرابات والمواجهات عموم البلاد، وكانت وسط هذه الأجواء الملتهبة محطات تزيدها التهابًا، كمشهد استشهاد الطفل فارس عودة الذي تحوّل إلى أيقونة بتصديه وهو أعزل لا يملك سوى بعض حجارة الأرض لدبابة من دبابات الاحتلال مدججة بأعتى الأسلحة.

واستمرت الأمور في التصاعد إلى حد لا يمكن بحال الرجوع منه، ففي عام 2002 وصل معدل الوفيات في صفوف الإسرائيليين إلى 22 وفاة، نتيجة لتصاعد حدة المظاهرات والمواجهات والعمل المقاوم المنسق، مما دفع إرئيل شارون إلى استخدام مبدأ : وداوه بالتي كانت هي الداء، فشن حملة أمنية شرسة جدًا حملت اسم: الدرع الواقي، على جميع مدن الضفة الغربية وغزة في 29 مارس عام 2000 وحشد لها ما يقارب 30 ألف جندي، كان من أشدّها اجتياح جنين في 1 إبريل عام 2002، لكن هذه العملية مع كل العسف الذي تحلّت به، لم تفلح في كبح الغضب العارم، والحد من سرعة انتشار المواجهات، والمظاهرات، والعمل المقاوم الذي تزيد وتيرته وخصوصًا في غزة.

وحتى سلسلة الاغتيالات التي شنتها على قواد العمل المقاوم، وأشهرها اغتيال الشيخ أحمد ياسين في 22 مارس عام 2004 ، لم تفلح كذلك في إيقاف ما تتلقاه من خسائر، فنتيجة لذلك سارعت أشد الإسراع، في إنهاء بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية، والذي بدأ العمل فيه عمليًا في إبريل عام 2002 ،مما تصوّر أنه به سيضغط على مدن الضفة الغربية ويخنقها ويتفرّغ لغزة.

وبالفعل في عام 2004 في 18 مايو، شن جيش الاحتلال عملية بريّة على رفح سمّاها:عملية قوس قزح، امتدت لاجتياح بيت حانون في 29 حزيران، والتي خلفت هدم قرابة 300 منزل واستهداف المساجد والمدارس في بيت حانون، إلّا أنها عمليًا لم تحقق أهدافها، مما دفع جيش الاحتلال لشن عملة عسكرية جديدة في 16 أكتوبر من نفس السنة على بيت لاهيا وجباليا، وانتهت بالفشل كذلك.

ورغم الهدنة المبرمة في شرم الشيخ عام 2005 والتي تقضي بتوقف القتال، والافراج عن 900 أسير فلسطيني والانسحاب من مدن الضفة، إلّا أن جيش الاحتلال لم يلتزم عمليًا بها، فبدرت منه مئات الخروقات، واشتعلت الحرب من جديد بعد هدوء نسبي، إلى أن كان ما كان في صيف عام 2005.

كان انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة في أغسطس عام 2005 ،تنفيذًا لخطة اقترحها إرئيل شارون عام 2003، وتم فعليًا تفكيك المستوطنات، وهدم المباني السكنية الإسرائيلية، بل إجبار المستوطنين الرافضين للإخلاء على الخروج بالقوة، ويجدر بالذكر أن عدد المستوطنين في قطاع غزة بلغ 9000 مستوطن منتشرين في 21 مستوطنة.

وحاول إرئيل شارون تبرير هذا الانسحاب، بأنه خطة لعزل غزة وتجنب الضغط الدولي، وكأن كيان الاحتلال يأبه بالعالم وقرارته أصلًا. وأيًا ما يكن من حجج ساقها إرئيل شارون لانسحابه من قطاع غزة وبنائه الجدار العازل، إلّا أن مسار الأحداث يكشف بلا شك، أن صمود الشعب الفلسطيني، وتمسكه بالثوابت ورفضه للخنوع مع طول مدة المواجهة الممتدة لخمس سنوات تقريبًا بين عامي 2000 و 2005، أجبر الكيان على الإنسحاب، وأن طول مدة الحرب يجب أن لا يفت في عضد صاحب الحق.