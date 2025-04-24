الأردن وثقافته الرقمية: شباب يصنعون الحضور ويكتبون المجد

في زمن تتسارع فيه خطى العالم نحو الرقمية، يبرز الأردن كقصة نجاح تنتظر أن تُروى بكلمات أبنائه، الذين يمتلكون بين أيديهم أعظم الأدوات: الوعي، والانتماء، والكفاءة. لقد بات الإنسان الأردني – بما يحمله من مؤهلات علمية ورقمية – حجر الأساس في بناء ثقافة رقمية وطنية تُعزز حضور الأردن في الفضاء الإلكتروني، وتُسهم في تقديم صورة مشرقة عن بلدٍ صغير بمساحته، عظيم بإرثه، غنيّ بموارده البشرية والتاريخية والروحية.



إن الثقافة الرقمية ليست ترفاً فكرياً، بل ضرورة وطنية تفرضها المرحلة، ومجالاً رحباً يستطيع فيه الشباب الأردني أن يُبدع، ويُنتج، ويُعبر عن هويته، ويُدافع عن وطنه، ويُصحّح المفاهيم المغلوطة التي قد تُنشر بحقه. هم قادرون – بمهاراتهم الرقمية – على تحويل شبكة الإنترنت إلى منبر وطني ناطق باسم الأردن، يُعرّف العالم بكنوزه الحضارية، وإرثه الديني والتاريخي، وفرادته البيئية، وتنوعه السياحي.



فالأردن، بحمد الله، متحف بلا سور، يروي حكاية الإنسانية منذ فجر التاريخ. من جرش إلى البترا، من الكرك إلى أم قيس، من البحر الميت إلى العقبة، ومن المغطس إلى القلاع التي تشهد على عصور من العزة والصمود. أرضٌ احتضنت رسالات السماء، وفيها سكن الأنبياء، وارتوت من دماء الشهداء. أليس هذا وحده كافياً لأن يكون الأردن في صدارة المحتوى الرقمي العالمي؟



لكن الصورة لا تكتمل دون الترويج. وهنا يأتي دور الشباب – فرسان هذه المرحلة – لينهضوا بمهمة نبيلة: أن يكونوا سفراء وطنهم على الإنترنت، يروّجون للمنتج الأردني الزراعي بما فيه من جودة، وللمنتج الصناعي بما يحمله من إبداع، وللأماكن السياحية بما فيها من جمال وأصالة. ليس هذا فحسب، بل ليردّوا عن وطنهم ما يُدسّ من افتراءات، بالحجة والمعلومة، بالكلمة والصورة، وبالعلم والخلق.



إن المطلوب اليوم هو ترويجٌ رسمي وشعبي، فردي وجماعي. أن تتكاتف الجهود، وتتشابك الأيدي، وتُسخّر التكنولوجيا في خدمة الوطن. أن نرى مبادرات تُعنى بتعريب المحتوى، وتوثيق الموروث، وإنتاج مقاطع مرئية وتطبيقات تعليمية وسياحية تُظهر الأردن بأجمل صورة.



في خضم هذه الثورة الرقمية، فإن الأردن لا ينقصه شيء سوى أن يؤمن أبناؤه بقدرتهم على صنع الفارق. فبكم أيها الشباب، يرتفع اسم الوطن، وتُزهر الأرض، ويُدوَّن التاريخ من جديد. أنتم الرصيد الحقيقي، والمحتوى الأجمل، والقصيدة التي لا تنتهي.



فلتكن ثقافتنا الرقمية مرآة لأصالتنا، وصوتًا لأرضنا، ورسالة للعالم بأن هنا... هنا الأردن، وطن الأنبياء والشهداء، ومهد الحضارات، وملتقى العقول والقلوب معا ..

