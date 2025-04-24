الأردن ما بتختاره، بس بتختارك روحه

الأردن...



مش بس خريطة مرسومة ولا علم مرفوع،



الأردن زي أمك وأبوك، ما بتختارهم،



بس بتحبهم، وبتتعب عشانهم، وبتخاف عليهم.

الأردن يمكن مش أغنى بلد،



فيه فقر؟ آه. فيه بطالة؟ أكيد.



بس كمان فيه ناس طيّبة،



وفيه جدّك اللي حكاياته متغلغلة بتراب القرى،



وفيه رفيقك اللي بيسندك وقت الضيق،



وفيه صوت الأذان اللي بيرجعك، مهما تغرّبت، لحضن الدار.

الأردن وطن،



يعني لمّة العيلة يوم الجمعة،



يعني الشتا اللي بينزل على راس العين،



والصيف اللي بيصرخ من زحمة وسط البلد.

هوّي المكان اللي بكيت فيه أول مرة،



ولعبت بالحارة،



وكتبت اسمك على الحيط،



وعشقت بنت الجيران.

فيه ظلم؟



آه، فيه.



بس كمان فيه أمل

،

وفيه شباب بتتعب وبتشتغل وبترفع راسها،



وفيه بنات بتحلم وبتعلّم وبتغيّر،



وفيه جنود واقفين عالحدود... ساكتين بس صاحيين.

الأردن وطنك، مش عبء...



الأردن وجعك إذا وجع، وفرحتك إذا فرح.



الأردن مش دايم حلو، بس دايم غالي.

احكي عنه،



دافع عنه،



حبه بعيوبه قبل حسناته،



وكبّر فيه اللي لازم يكبر...



وأصلّح اللي لازم يتصلّح.

لأنّه بالأخير،



هوّي بيتك الأول، واسمك الأخير.