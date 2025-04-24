الأردن ما بتختاره، بس بتختارك روحه

الأردن ما بتختاره، بس بتختارك روحه
الأردن...
مش بس خريطة مرسومة ولا علم مرفوع،
الأردن زي أمك وأبوك، ما بتختارهم،
بس بتحبهم، وبتتعب عشانهم، وبتخاف عليهم.
الأردن يمكن مش أغنى بلد،
فيه فقر؟ آه. فيه بطالة؟ أكيد.
بس كمان فيه ناس طيّبة،
وفيه جدّك اللي حكاياته متغلغلة بتراب القرى،
وفيه رفيقك اللي بيسندك وقت الضيق،
وفيه صوت الأذان اللي بيرجعك، مهما تغرّبت، لحضن الدار.
الأردن وطن،
يعني لمّة العيلة يوم الجمعة،
يعني الشتا اللي بينزل على راس العين،
والصيف اللي بيصرخ من زحمة وسط البلد.
هوّي المكان اللي بكيت فيه أول مرة،
ولعبت بالحارة،
وكتبت اسمك على الحيط،
وعشقت بنت الجيران.
فيه ظلم؟
آه، فيه.
بس كمان فيه أمل
،
وفيه شباب بتتعب وبتشتغل وبترفع راسها،
وفيه بنات بتحلم وبتعلّم وبتغيّر،
وفيه جنود واقفين عالحدود... ساكتين بس صاحيين.
الأردن وطنك، مش عبء...
الأردن وجعك إذا وجع، وفرحتك إذا فرح.
الأردن مش دايم حلو، بس دايم غالي.
احكي عنه،
دافع عنه،
حبه بعيوبه قبل حسناته،
وكبّر فيه اللي لازم يكبر...
وأصلّح اللي لازم يتصلّح.
لأنّه بالأخير،
هوّي بيتك الأول، واسمك الأخير.
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