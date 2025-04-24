الرئيس العراقي يؤكد للصفدي ضرورة إنهاء الصراعات والتوترات على الصعيدين الإقليمي والدولي

الرئيس العراقي يؤكد للصفدي ضرورة إنهاء الصراعات والتوترات على الصعيدين الإقليمي والدولي
خبرني - استقبل رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، الخميس في قصر بغداد، رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي والوفد المرافق له.
ورحب رئيس الجمهورية بالصفدي والوفد المرافق مؤكدا أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين مجلسي النواب العراقي والأردني وتبادل الخبرات والزيارات، إضافة إلى ضرورة العمل على تطوير العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك تعزيزاً لروابط الأخوة والتعاون البناء.
وحول الأوضاع في المنطقة شدد رشيد على ضرورة إنهاء الصراعات والتوترات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والعمل من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكدا موقف العراق الداعم للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة.
من جهته أكد الصفدي، أن العلاقات الأردنية العراقية قوية ولها تاريخ طويل من العمل المشترك في يخدم قضايا الأمة.
وأضاف الصفدي أن الأردن يسعى إلى تكثيف التعاون المشترك وخاصة التعاون البرلماني ايماناً بأهمية العمل المشترك الذي يحقق مصالح الشعبين.
الصفدي للرئيس العراقي: الأردن يسعى إلى تكثيف التعاون المشترك وخاصة التعاون البرلماني
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