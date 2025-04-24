  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الرئيس العراقي يؤكد للصفدي ضرورة إنهاء الصراعات والتوترات على الصعيدين الإقليمي والدولي

الرئيس العراقي يؤكد للصفدي ضرورة إنهاء الصراعات والتوترات على الصعيدين الإقليمي والدولي

2025-04-24 10:01:38
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - استقبل رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، الخميس في قصر بغداد، رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي والوفد المرافق له.

ورحب رئيس الجمهورية بالصفدي والوفد المرافق مؤكدا أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين مجلسي النواب العراقي والأردني وتبادل الخبرات والزيارات، إضافة إلى ضرورة العمل على تطوير العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك تعزيزاً لروابط الأخوة والتعاون البناء.

وحول الأوضاع في المنطقة شدد رشيد على ضرورة إنهاء الصراعات والتوترات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والعمل من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكدا موقف العراق الداعم للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة.

من جهته أكد الصفدي، أن العلاقات الأردنية العراقية قوية ولها تاريخ طويل من العمل المشترك في يخدم قضايا الأمة.

وأضاف الصفدي أن الأردن يسعى إلى تكثيف التعاون المشترك وخاصة التعاون البرلماني ايماناً بأهمية العمل المشترك الذي يحقق مصالح الشعبين.

الصفدي للرئيس العراقي: الأردن يسعى إلى تكثيف التعاون المشترك وخاصة التعاون البرلماني

MENAFN24042025000151011027ID1109468882

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث