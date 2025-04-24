جوبترول وغاز الأردن يوقعان اتفاقية لتأسيس الشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي (وطني)

خبرني - تحت رعاية معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة الأكرم، أعلنت اليوم كل من شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (جوبترول) وشركة غاز الأردن المسال عن توقيع اتفاقية استراتيجية لتأسيس الشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي) وطني (.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار الرؤية الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، وتمكين القطاعات الاقتصادية الأردنية من الوصول إلى حلول طاقة نظيفة، موثوقة وفعالة. وستختص شركة "وطني" بتقديم خدمات شراء ومعالجة ونقل وبيع وتزويد الغاز الطبيعي القادم من حقل الريشة إلى الصناعات الوطنية والقطاعات الاقتصادية المتنوعة ومحطات تعبئة الحافلات بالغاز الطبيعي.

وفي تصريح بهذه المناسبة قال عطوفة مدير عام شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (جوبترول) المهندس خالد الزعبي: "ان تأسيس شركة وطني يعد لبنة أساسية وخطوة استراتيجية من ضمن رؤيتنا للوصول الى مستقبل طاقة نظيف وأكثر كفاءة واستدامة، ويجسد التزامنا المتواصل بتقديم حلول متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني. ان هذه الشراكة مع شركة غاز الأردن تندرج ضمن نهجنا المشترك في تبنّي مصادر طاقة بديلة ونظيفة، وتوسيع الاعتماد على الموارد المحلية، مما يعزز من تنافسية الصناعات الأردنية ويقلل من كلف الطاقة التشغيلية، ويعكس إيماننا بدور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل طاقة آمن ومستدام في الأردن."

من جانبه، أكد السيد صلاح الخزاعلة، مدير عام شركة غاز الاردن المسال ان هذا المشروع جاء نتاج سنوات من تظافر الجهود والعمل الدؤوب لتحقيق رؤية الشركة المتمثلة في التوجه نحو الطاقة المستدامة والنظيفة واستغلال الثروات الوطنية لدعم الصناعات والقطاعات الاقتصادية واليوم نشهد معاً ولادة مرفق جديد من مرافق الغاز الطبيعي والطاقة في المملكة.

وقد أكد الخزاعلة على ان هذا المشروع سيكون داعم أساسي في تحقيق متطلبات الامن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإضافة الى انه يلتقي التقاءً تاماً مع خطة التحديث الاقتصادي والاهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة القائمة على تنويع مصادر الطاقة واشكالها وتطوير استغلال مصادر الطاقة المحلية والوطنية وزيادة الاستثمار في هذا القطاع.

ويُجسد مشروع "وطني" تطلعات وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تحقيق أمن التزود بالطاقة من خلال تعزيز الاعتماد على المصادر المحلية، حيث يشكل نقل الغاز من حقل الريشة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة أحد الدعائم الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وقد جاء دعم الحكومة الأردنية متمثلاً بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والدفاع المدني وكافة الجهات الحكومية المختصة لهذا المشروع من خلال توفير البيئة التنظيمية المناسبة، بما في ذلك إصدار التصاريح والتشريعات اللازمة، مما سهل اجتياز التحديات التنظيمية وتمهيد الطريق لإنجاح هذه التجربة الرائدة.

وتعد "وطني" اليوم واحدة من أبرز المبادرات الوطنية التي تجمع بين جهود القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي 2033، بما يعزز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية ويعزز مكانة الأردن كنموذج في منطقة الشرق الأوسط في مجال التحول نحو اقتصاديات الطاقة المستدامة والنظيفة .