بحث تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الأردن واليابان

بحث تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الأردن واليابان
خبرني - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، السفير الياباني لدى الأردن هيديكي آساري.
وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكّد اللواء الحنيطي عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، مثمنا الدعم الذي تقدّمه اليابان للأردن في مختلف المجالات، وخاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية.
كما ناقش الجانبان آفاق تطوير التعاون في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات، والتدريب المشترك.
من جهته، أشاد السفير الياباني بالدور المحوري الذي يقوم به الأردن في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة في المجالات الأمنية والعسكرية إضافة إلى التعاون الثنائي في إطار البرامج التدريبية والفنية.
حضر اللقاء الملحق الدفاعي الياباني وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية