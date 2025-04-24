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بحث تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الأردن واليابان

بحث تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الأردن واليابان

2025-04-24 10:01:38
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، السفير الياباني لدى الأردن هيديكي آساري.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكّد اللواء الحنيطي عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، مثمنا الدعم الذي تقدّمه اليابان للأردن في مختلف المجالات، وخاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية.

كما ناقش الجانبان آفاق تطوير التعاون في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات، والتدريب المشترك.

من جهته، أشاد السفير الياباني بالدور المحوري الذي يقوم به الأردن في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة في المجالات الأمنية والعسكرية إضافة إلى التعاون الثنائي في إطار البرامج التدريبية والفنية.

حضر اللقاء الملحق الدفاعي الياباني وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.

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