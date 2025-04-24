الحنيطي يؤكد خلال لقائه السفير البريطاني أهمية تعزيز التنسيق المشترك بمجالات التدريب

الحنيطي يؤكد خلال لقائه السفير البريطاني أهمية تعزيز التنسيق المشترك بمجالات التدريب
خبرني - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة، السفير البريطاني لدى الأردن فيليب هول.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي، واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية، بما يسهم في دعم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية.
وأكد اللواء الركن الحنيطي أهمية تعزيز التنسيق المشترك، في مجالات التدريب، بما يعزز من مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لمواجهة مختلف التحديات.
من جانبه، أعرب السفير البريطاني عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية في إرساء الأمن والاستقرار الإقليمي، مثمناً الجهود المتواصلة في دعم قضايا السلام في المنطقة.
حضر اللقاء الملحق العسكري البريطاني وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي.
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