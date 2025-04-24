الحنيطي يؤكد خلال لقائه السفير البريطاني أهمية تعزيز التنسيق المشترك بمجالات التدريب

خبرني - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة، السفير البريطاني لدى الأردن فيليب هول.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي، واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية، بما يسهم في دعم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وأكد اللواء الركن الحنيطي أهمية تعزيز التنسيق المشترك، في مجالات التدريب، بما يعزز من مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لمواجهة مختلف التحديات.

من جانبه، أعرب السفير البريطاني عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية في إرساء الأمن والاستقرار الإقليمي، مثمناً الجهود المتواصلة في دعم قضايا السلام في المنطقة.

حضر اللقاء الملحق العسكري البريطاني وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي.