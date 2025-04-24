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الحنيطي يبحث مع وفد من كبار مستشاري الكونغرس التطورات الدولية

الحنيطي يبحث مع وفد من كبار مستشاري الكونغرس التطورات الدولية

2025-04-24 10:01:38
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، الخميس، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وفداً من كبار مستشاري أعضاء الكونغرس الأميركي.

وبحث اللواء الحنيطي مع الوفد الضيف، أبرز التطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب مناقشة الجهود الدولية المبذولة بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، لتحقيق المصالح المشتركة للقوات المسلحة في البلدين .

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين ، مثمناً الدعم المستمر والاهتمام الكبير في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية.

واستمع اللواء الحنيطي والوفد الضيف بحضور الملحق الدفاعي الأميركي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، إلى إيجازات عسكرية استعرضت أبرز محاور التحديث والتطوير في القوات المسلحة، بما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة والإقليم.

من جانبهم، ثمّن أعضاء الوفد الضيف الجهود التي يبذلها الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في مكافحة الإرهاب والتصدي لعمليات التهريب، مؤكدين أهمية الدور الأردني في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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