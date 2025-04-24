الأردنيون يقلّلون استهلاك الوقود في 2025: تراجع بنسبة 6.5%

الأردنيون يقلّلون استهلاك الوقود في 2025: تراجع بنسبة 6.5%
خبرني - تراجع استهلاك المشتقات النفطية محليا خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة 6.5%؛ ليسجل 852 مليون لتر، مقارنة بـ 912 مليون لتر، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وبينت وزارة الطاقة، أن الطلب على مادة البنزين (أوكتان 90) سجل انخفاضا كبيرا خلال الأشهر الثلاثة من العام الحالي بنسبة وصلت إلى 10.7% ليسجل حجم مبيعات بلغ 344 مليون لتر، مقارنة مع 385 مليون لتر، للفترة ذاتها من عام 2024، وفق قناة المملكة.
وانخفض الطلب على مادة البنزين (أوكتان 95) بنسبة 1.2% خلال فترة المقارنة، ليصل حجم مبيعاتها إلى 34 مليون لتر.
كما انخفض الطلب على مادة السولار بنسبة 2.6%؛ ليصل حجم مبيعاتها إلى أكثر من 429 مليون لتر، مقارنة مع 440 مليون لتر، في الربع الأول من عام 2024.
وسجل الطلب على مادة الكاز أكبر انخفاض في الربع الأول من عام 2025، بنسبة وصلت إلى 12.3%؛ لتسجل حجم مبيعات بلغ 46 مليون لتر، مقابل 52 مليون لتر، في الفترة ذاتها من عام 2024.
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