  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الأردنيون يقلّلون استهلاك الوقود في 2025: تراجع بنسبة 6.5%

الأردنيون يقلّلون استهلاك الوقود في 2025: تراجع بنسبة 6.5%

2025-04-24 10:01:38
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - تراجع استهلاك المشتقات النفطية محليا خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة 6.5%؛ ليسجل 852 مليون لتر، مقارنة بـ 912 مليون لتر، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وبينت وزارة الطاقة، أن الطلب على مادة البنزين (أوكتان 90) سجل انخفاضا كبيرا خلال الأشهر الثلاثة من العام الحالي بنسبة وصلت إلى 10.7% ليسجل حجم مبيعات بلغ 344 مليون لتر، مقارنة مع 385 مليون لتر، للفترة ذاتها من عام 2024، وفق قناة المملكة.

وانخفض الطلب على مادة البنزين (أوكتان 95) بنسبة 1.2% خلال فترة المقارنة، ليصل حجم مبيعاتها إلى 34 مليون لتر.

كما انخفض الطلب على مادة السولار بنسبة 2.6%؛ ليصل حجم مبيعاتها إلى أكثر من 429 مليون لتر، مقارنة مع 440 مليون لتر، في الربع الأول من عام 2024.

وسجل الطلب على مادة الكاز أكبر انخفاض في الربع الأول من عام 2025، بنسبة وصلت إلى 12.3%؛ لتسجل حجم مبيعات بلغ 46 مليون لتر، مقابل 52 مليون لتر، في الفترة ذاتها من عام 2024.

MENAFN24042025000151011027ID1109468877

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث