الأردنيون يقلّلون استهلاك الوقود في 2025: تراجع بنسبة 6.5%

خبرني - تراجع استهلاك المشتقات النفطية محليا خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة 6.5%؛ ليسجل 852 مليون لتر، مقارنة بـ 912 مليون لتر، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وبينت وزارة الطاقة، أن الطلب على مادة البنزين (أوكتان 90) سجل انخفاضا كبيرا خلال الأشهر الثلاثة من العام الحالي بنسبة وصلت إلى 10.7% ليسجل حجم مبيعات بلغ 344 مليون لتر، مقارنة مع 385 مليون لتر، للفترة ذاتها من عام 2024، وفق قناة المملكة.

وانخفض الطلب على مادة البنزين (أوكتان 95) بنسبة 1.2% خلال فترة المقارنة، ليصل حجم مبيعاتها إلى 34 مليون لتر.

كما انخفض الطلب على مادة السولار بنسبة 2.6%؛ ليصل حجم مبيعاتها إلى أكثر من 429 مليون لتر، مقارنة مع 440 مليون لتر، في الربع الأول من عام 2024.

وسجل الطلب على مادة الكاز أكبر انخفاض في الربع الأول من عام 2025، بنسبة وصلت إلى 12.3%؛ لتسجل حجم مبيعات بلغ 46 مليون لتر، مقابل 52 مليون لتر، في الفترة ذاتها من عام 2024.