وزير العمل: الشراكة مع القطاع الخاص حقيقية وليست شكلية

خبرني - أكد وزير العمل خالد البكار أن الشراكة مع القطاع الخاص حقيقية وليست شكلية.

وقال البكار، خلال لقاء عقد في مقر الوزارة مع نقابة أصحاب المهن الميكانيكية ووكلاء السيارات في الأردن، الخميس، إن الوزارة ومؤسسة التدريب المهني على استعداد لتعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص، لتدريب وتأهيل الشباب على مختلف المهن المتعلقة بصيانة السيارات.

وأضاف، إن مؤسسة التدريب المهني تعد مظلة لتأهيل الشباب في قطاع صيانة السيارات، إلى جانب مهن أخرى ضمن مختلف القطاعات، مؤكدا استعداد الوزارة لتعزيز الشراكة مع النقابة في هذا المجال.

من جهته، قال نائب نقيب النقابة العامة لأصحاب المهن الميكانيكية، ناصر زراقو، إن لدى النقابة أكاديمية تدريب متخصصة في العديد من المهن وتضم تحت مظلتها أكثر من 18 مهنة، مبديا استعداد النقابة لتعزيز التعاون مع وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني لتأهيل الشباب في المهن الميكانيكية.

بدوره، استعرض مدير عام مؤسسة التدريب المهني، أحمد غرايبة، نماذج من الشراكات الناجحة مع وكلاء السيارات في الأردن، والتي شملت مشاركة الوكلاء في وضع معايير التدريب، وتحديد البرامج والكفايات المطلوبة، وتنفيذ التدريب الميداني، والمشاركة في الاختبارات النهائية، والمساهمة في توفير فرص عمل للخريجين.

وأشار إلى "المركز الأردني الألماني المتميز لصيانة السيارات" الذي يضم في لجنته الاستشارية ممثلين عن عدد كبير من وكالات السيارات في الأردن، لافتا إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم شاملة مع وكلاء السيارات، وأخرى مع نقابة أصحاب المهن الميكانيكية، بهدف مأسسة العلاقة المشتركة وتعزيز التعاون المستدام.