العثور على جثة تسعيني داخل منزله في إربد والتحقيقات جارية

العثور على جثة تسعيني داخل منزله في إربد والتحقيقات جارية
خبرني - عثرت الأجهزة الأمنية، اليوم، على جثة رجل تسعيني داخل منزله في محافظة إربد، بعد تلقي بلاغ يفيد بوفاته، وفق مصدر أمني.
وأوضح المصدر أن الشخص المتوفى كان يعاني من أمراض مزمنة، مشيراً إلى أن فرق الأمن العام والدفاع المدني تحركت فوراً إلى موقع الحادثة، وتم نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحديد أسباب الوفاة.
وأكد المصدر أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على ملابسات الوفاة، رغم المؤشرات الأولية التي تفيد بعدم وجود شبهة جنائية.
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