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العثور على جثة تسعيني داخل منزله في إربد والتحقيقات جارية

العثور على جثة تسعيني داخل منزله في إربد والتحقيقات جارية

2025-04-24 10:01:37
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - عثرت الأجهزة الأمنية، اليوم، على جثة رجل تسعيني داخل منزله في محافظة إربد، بعد تلقي بلاغ يفيد بوفاته، وفق مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن الشخص المتوفى كان يعاني من أمراض مزمنة، مشيراً إلى أن فرق الأمن العام والدفاع المدني تحركت فوراً إلى موقع الحادثة، وتم نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحديد أسباب الوفاة.


وأكد المصدر أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على ملابسات الوفاة، رغم المؤشرات الأولية التي تفيد بعدم وجود شبهة جنائية.

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