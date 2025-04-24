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دلما مول يعزز من مستوى تجربة تقديم الهدايا مع بطاقة الهدايا المدفوعة مسبقًا الحصرية
(MENAFN- Yardstick Marketing Management)
دلما مول يعزز من مستوى تجربة تقديم الهدايا مع بطاقة الهدايا المدفوعة مسبقًا الحصرية
من عالم الأزياء إلى تجارب الطعام، أصبحت الهدية المثالية اليوم ترافقها إمكانيات لا حصر لها
استجابةً للطلب المتزايد على حلول هدايا مرنة وذات مغزى، يسر دلما مول أن يقدم بطاقة الهدايا المدفوعة مسبقًا الحصرية الخاصة به – وهي طريقة سلسة ومريحة ومجزية للإهداء، تمنح المستلمين حرية الاختيار من بين مجموعة واسعة من تجارب التسوق في الأزياء والطعام والترفيه والتجزئة داخل المول. وسواء كانت للمناسبات الخاصة مثل أعياد الميلاد أو مناسبات الذكرى السنوية أو الاحتفالات الدينية أو مكافآت الشركات، فإن بطاقة الهدايا المدفوعة مسبقًا من دلما مول تحول كل مناسبة إلى تجربة تسوق مميزة وذات طابع شخصي.
وفي إطار إطلاق هذه المبادرة المبتكرة، قدم دلما مول بطاقة الهدايا المدفوعة مسبقًا ضمن حملته الاستراتيجية "تسوق واربح واحتفل لمكافآت رمضان". إذ احتفت الحملة بروحانيات الشهر الفضيل، ومنحت المتسوقين فرصة للفوز بجوائز بقيمة 120,000 درهم من بطاقات الهدايا المدفوعة مسبقًا. وعلى مدار 30 يومًا، تم تكريم 30 فائزًا ببطاقات هدايا مشحونة بالكامل، بالإضافة إلى جائزة السحب الكبرى في عيد الفطر بقيمة 10,000 درهم. كما تضمنت الحملة ألعابًا تفاعلية فورية وتفاعلات حصرية للعملاء مع كبار المؤثرين، مما ساعد على زيادة التفاعل وتعزيز الحماس العام للعلامة التجارية.
ومع تزايد تفضيلات المستهلكين نحو خيارات الهدايا المتعددة، تتماشى مبادرة دلما مول الأخيرة مع احتياجات المتسوقين العصريين الذين يبحثون عن الراحة والمرونة في خيارات الهدايا. ولإطلاق هذه الحلول المبتكرة، تعاون دلما مول مع "جيفتفاي"، الشركة العالمية الرائدة في حلول إدارة بطاقات الهدايا. ومع أكثر من 450 منفذًا للعلامات التجارية، توفر بطاقة الهدايا المدفوعة مسبقًا إمكانيات لا حصر لها، مما يضمن تجربة تسوق فريدة من نوعها. إذ يمكن شراء البطاقة من أي مكتب لخدمة العملاء في دلما مول، مما يوفر حلًا سهلًا وفعالًا للإهداء سواء للأفراد أو الشركات.
وفي تعليقه على الإطلاق، قال السيد بوبيندر سينغ، المدير العام وكبير المسؤولين الماليين في دلما مول: "في دلما مول، نحن ملتزمون بتحسين تجربة العملاء من خلال تقديم حلول مبتكرة وذات قيمة مضافة. فبطاقة الهدايا المدفوعة مسبقًا الحصرية لدينا ليست مجرد خيار للإهداء، بل هي بمثابة دعوة للانطلاق في رحلة استكشافية والانغماس في مختلف التجارب التي يقدمها مولنا التجاري. وسواء كان ذلك للاحتفال بإنجازات أو تكريم الأفراد، فإن هذه البطاقة تمنح الحرية لاختيار التجربة المثالية، مما يعزز التزامنا برضا العملاء والارتقاء بمستوى قطاع التجزئة."
ومن جهته، عبر السيد كولين ديفيدسون، رئيس قسم التوسع السوقي في "جيفتفاي"، عن سعادته بالشراكة مع دلما مول قائلًا: "إيجاد الهدية المثالية قد يكون تحديًا… ولكن الآن أصبح الأمر أسهل بكثير. نحن متحمسون للشراكة مع دلما مول، جوهرة أبوظبي المخفية، لمساعدتهم في صياغة مفهوم جديد لتجربة الإهداء من خلال هذه البطاقة المدفوعة مسبقًا. إنها طريقة رائعة لتعزيز تجربة التسوق مع توفير المرونة وسهولة الاستخدام."
وبالإضافة إلى جانبها العملي، تعزز هذه المبادرة التزام دلما مول بالابتكار الموجه نحو العملاء، مقدمةً لهم طريقة مدروسة لمشاركة فرحة الاختيار. ومن خلال تقديم حلول تجزئة مدفوعة بالقيمة بشكل مستمر، يعزز دلما مول مكانته كأحد أبرز وجهات التسوق وأسلوب الحياة في أبوظبي.
لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة دلما مول أو التواصل مع فريق خدمة العملاء.
نبذة عن دلما مول:
دلما مول هو مركز تسوق إقليمي كبير، ويعد أحد أكبر مراكز التسوق في أبوظبي، ويتميز بموقع بارز في قلب العاصمة، في أرجاء مدينة محمد بن زايد. ويمتد دلما مول على مساحة تزيد على 151,000 متر مربع (إجمالي المساحة المخصصة للإيجار) لمتاجر البيع بالتجزئة، ويضم أكثر من 450 علامة تجارية مشهورة عالميًا وإقليميًا، من بينها العديد من متاجر الأزياء والمحلات التجارية الأخرى، وهايبر ماركت، ومطاعم عالمية، و14 شاشة سينما، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من الوسائل الترفيهية والمخازن المنزلية والخدمات والعديد من الفئات التسويقية المتنوعة التي حولت المركز التجاري إلى وجهة عائلية شهيرة في المنطقة؛ وهو ما جعله "مول أبوظبي المفضل".
الموقع الإلكتروني: أفضل مول للتسوق في أبوظبي، الإمارات | دلما مول | أفضل مول للتسوق
نبذة عن جيفتفاي:
تُعد جيفتفاي منصة عالمية معتمدة تخدم مراكز التسوق والمجمعات التجارية المفتوحة وتجار الامتيازات ومراكز المدن، حيث تحول بطاقات الهدايا إلى وسائل تسويقية ذات أهمية استراتيجية. تجمع المنصة بين التحليلات الفورية والمدفوعات المتكاملة والحلول التي تركز على الاستدامة لتعزيز ولاء العملاء وزيادة المبيعات. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:
دلما مول يعزز من مستوى تجربة تقديم الهدايا مع بطاقة الهدايا المدفوعة مسبقًا الحصرية
من عالم الأزياء إلى تجارب الطعام، أصبحت الهدية المثالية اليوم ترافقها إمكانيات لا حصر لها
استجابةً للطلب المتزايد على حلول هدايا مرنة وذات مغزى، يسر دلما مول أن يقدم بطاقة الهدايا المدفوعة مسبقًا الحصرية الخاصة به – وهي طريقة سلسة ومريحة ومجزية للإهداء، تمنح المستلمين حرية الاختيار من بين مجموعة واسعة من تجارب التسوق في الأزياء والطعام والترفيه والتجزئة داخل المول. وسواء كانت للمناسبات الخاصة مثل أعياد الميلاد أو مناسبات الذكرى السنوية أو الاحتفالات الدينية أو مكافآت الشركات، فإن بطاقة الهدايا المدفوعة مسبقًا من دلما مول تحول كل مناسبة إلى تجربة تسوق مميزة وذات طابع شخصي.
وفي إطار إطلاق هذه المبادرة المبتكرة، قدم دلما مول بطاقة الهدايا المدفوعة مسبقًا ضمن حملته الاستراتيجية "تسوق واربح واحتفل لمكافآت رمضان". إذ احتفت الحملة بروحانيات الشهر الفضيل، ومنحت المتسوقين فرصة للفوز بجوائز بقيمة 120,000 درهم من بطاقات الهدايا المدفوعة مسبقًا. وعلى مدار 30 يومًا، تم تكريم 30 فائزًا ببطاقات هدايا مشحونة بالكامل، بالإضافة إلى جائزة السحب الكبرى في عيد الفطر بقيمة 10,000 درهم. كما تضمنت الحملة ألعابًا تفاعلية فورية وتفاعلات حصرية للعملاء مع كبار المؤثرين، مما ساعد على زيادة التفاعل وتعزيز الحماس العام للعلامة التجارية.
ومع تزايد تفضيلات المستهلكين نحو خيارات الهدايا المتعددة، تتماشى مبادرة دلما مول الأخيرة مع احتياجات المتسوقين العصريين الذين يبحثون عن الراحة والمرونة في خيارات الهدايا. ولإطلاق هذه الحلول المبتكرة، تعاون دلما مول مع "جيفتفاي"، الشركة العالمية الرائدة في حلول إدارة بطاقات الهدايا. ومع أكثر من 450 منفذًا للعلامات التجارية، توفر بطاقة الهدايا المدفوعة مسبقًا إمكانيات لا حصر لها، مما يضمن تجربة تسوق فريدة من نوعها. إذ يمكن شراء البطاقة من أي مكتب لخدمة العملاء في دلما مول، مما يوفر حلًا سهلًا وفعالًا للإهداء سواء للأفراد أو الشركات.
وفي تعليقه على الإطلاق، قال السيد بوبيندر سينغ، المدير العام وكبير المسؤولين الماليين في دلما مول: "في دلما مول، نحن ملتزمون بتحسين تجربة العملاء من خلال تقديم حلول مبتكرة وذات قيمة مضافة. فبطاقة الهدايا المدفوعة مسبقًا الحصرية لدينا ليست مجرد خيار للإهداء، بل هي بمثابة دعوة للانطلاق في رحلة استكشافية والانغماس في مختلف التجارب التي يقدمها مولنا التجاري. وسواء كان ذلك للاحتفال بإنجازات أو تكريم الأفراد، فإن هذه البطاقة تمنح الحرية لاختيار التجربة المثالية، مما يعزز التزامنا برضا العملاء والارتقاء بمستوى قطاع التجزئة."
ومن جهته، عبر السيد كولين ديفيدسون، رئيس قسم التوسع السوقي في "جيفتفاي"، عن سعادته بالشراكة مع دلما مول قائلًا: "إيجاد الهدية المثالية قد يكون تحديًا… ولكن الآن أصبح الأمر أسهل بكثير. نحن متحمسون للشراكة مع دلما مول، جوهرة أبوظبي المخفية، لمساعدتهم في صياغة مفهوم جديد لتجربة الإهداء من خلال هذه البطاقة المدفوعة مسبقًا. إنها طريقة رائعة لتعزيز تجربة التسوق مع توفير المرونة وسهولة الاستخدام."
وبالإضافة إلى جانبها العملي، تعزز هذه المبادرة التزام دلما مول بالابتكار الموجه نحو العملاء، مقدمةً لهم طريقة مدروسة لمشاركة فرحة الاختيار. ومن خلال تقديم حلول تجزئة مدفوعة بالقيمة بشكل مستمر، يعزز دلما مول مكانته كأحد أبرز وجهات التسوق وأسلوب الحياة في أبوظبي.
لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة دلما مول أو التواصل مع فريق خدمة العملاء.
نبذة عن دلما مول:
دلما مول هو مركز تسوق إقليمي كبير، ويعد أحد أكبر مراكز التسوق في أبوظبي، ويتميز بموقع بارز في قلب العاصمة، في أرجاء مدينة محمد بن زايد. ويمتد دلما مول على مساحة تزيد على 151,000 متر مربع (إجمالي المساحة المخصصة للإيجار) لمتاجر البيع بالتجزئة، ويضم أكثر من 450 علامة تجارية مشهورة عالميًا وإقليميًا، من بينها العديد من متاجر الأزياء والمحلات التجارية الأخرى، وهايبر ماركت، ومطاعم عالمية، و14 شاشة سينما، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من الوسائل الترفيهية والمخازن المنزلية والخدمات والعديد من الفئات التسويقية المتنوعة التي حولت المركز التجاري إلى وجهة عائلية شهيرة في المنطقة؛ وهو ما جعله "مول أبوظبي المفضل".
الموقع الإلكتروني: أفضل مول للتسوق في أبوظبي، الإمارات | دلما مول | أفضل مول للتسوق
نبذة عن جيفتفاي:
تُعد جيفتفاي منصة عالمية معتمدة تخدم مراكز التسوق والمجمعات التجارية المفتوحة وتجار الامتيازات ومراكز المدن، حيث تحول بطاقات الهدايا إلى وسائل تسويقية ذات أهمية استراتيجية. تجمع المنصة بين التحليلات الفورية والمدفوعات المتكاملة والحلول التي تركز على الاستدامة لتعزيز ولاء العملاء وزيادة المبيعات. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:
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