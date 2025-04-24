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"هيئة مطار الشارقة الدولي" ومجموعة "كلمات" يُطلقان مبادرة معرفية لتعزيز وعي الأطفال وربطهم بثقافة السفر
(MENAFN- Saharapr) في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز دورها المجتمعي وتقديم تجربة متكاملة، أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن تعاونها مع مجموعة "كلمات"، لإطلاق مبادرات معرفية تهدف إلى تعريف الأطفال بعالم الطيران والسفر وتبسيط مفاهيمه بأساليب إبداعية تفاعلية، ترجمةً لرؤية إمارة الشارقة في دمج المعرفة بالتجربة العملية، وتوسيع نطاق التعلّم ليشمل بيئات جديدة غير تقليدية، مثل المطار، بما يرسّخ لديهم مفاهيم الثقة، الاستكشاف، والتواصل الحضاري، ويواكب تطلعات الأجيال الجديدة.
ويمثل هذا التعاون مع مجموعة "كلمات" امتدادًا لدور مطار الشارقة كبوابة سفر عالمية، إلى منصة معرفية وإنسانية تُعنى بالابتكار وتسعى لتحقيق أثر إيجابي يتجاوز نطاق العمليات التشغيلية، ترسيخاً لمكانته كمحور تنموي يحتضن المساهمات الداعمة للأطفال.
"الرجاءً ربط الأحزمة!"
وضمن هذا التعاون الاستراتيجي، أطلقت هيئة مطار الشارقة الدولي، بالشراكة مع مجموعة "كلمات"، القصة التوعوية "الرجاءً ربط الأحزمة!"، كجزء من المبادرة الهادفة إلى تعريف الأطفال بتجربة السفر عبر مطار الشارقة بطريقة مبسطة وتفاعلية. وتسرد القصة، بأسلوب شيق ومناسب للفئة العمرية، أولى تجارب السفر التي يخوضها الطفلان راشد وأخته دانة عبر مطار الشارقة، حيث يتعرفان خلالها على خطوات الاستعداد للرحلة، وإجراءات المطار، والتفتيش الأمني، والتعامل مع البطاقات والتذاكر، وصولاً إلى صعود الطائرة، لتُشكل أداة تعليمية مبتكرة تعزز من وعي الأطفال بمراحل السفر وتُهيئهم لخوضها بثقة، مما يسهم في بناء علاقة إيجابية بينهم وبين بيئة السفر منذ سن مبكرة.
مطار الشارقة نقطة التقاء للثقافات والتجارب
ويشكل مطار الشارقة نقطة التقاء للثقافات والتجارب، وبيئة محفّزة لتنمية وعي الأطفال من خلال التجربة، ويعزز فضولهم لاكتشاف العالم من حولهم بثقافة واعية ومسؤولة.
ويمثل هذا التعاون مع مجموعة "كلمات" امتدادًا لدور مطار الشارقة كبوابة سفر عالمية، إلى منصة معرفية وإنسانية تُعنى بالابتكار وتسعى لتحقيق أثر إيجابي يتجاوز نطاق العمليات التشغيلية، ترسيخاً لمكانته كمحور تنموي يحتضن المساهمات الداعمة للأطفال.
"الرجاءً ربط الأحزمة!"
وضمن هذا التعاون الاستراتيجي، أطلقت هيئة مطار الشارقة الدولي، بالشراكة مع مجموعة "كلمات"، القصة التوعوية "الرجاءً ربط الأحزمة!"، كجزء من المبادرة الهادفة إلى تعريف الأطفال بتجربة السفر عبر مطار الشارقة بطريقة مبسطة وتفاعلية. وتسرد القصة، بأسلوب شيق ومناسب للفئة العمرية، أولى تجارب السفر التي يخوضها الطفلان راشد وأخته دانة عبر مطار الشارقة، حيث يتعرفان خلالها على خطوات الاستعداد للرحلة، وإجراءات المطار، والتفتيش الأمني، والتعامل مع البطاقات والتذاكر، وصولاً إلى صعود الطائرة، لتُشكل أداة تعليمية مبتكرة تعزز من وعي الأطفال بمراحل السفر وتُهيئهم لخوضها بثقة، مما يسهم في بناء علاقة إيجابية بينهم وبين بيئة السفر منذ سن مبكرة.
مطار الشارقة نقطة التقاء للثقافات والتجارب
ويشكل مطار الشارقة نقطة التقاء للثقافات والتجارب، وبيئة محفّزة لتنمية وعي الأطفال من خلال التجربة، ويعزز فضولهم لاكتشاف العالم من حولهم بثقافة واعية ومسؤولة.
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