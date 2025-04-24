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تالي سوليوشنز تُحدث تحولًا في الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة بإطلاق TallyPrime 6.0
(MENAFN- Yardstick Marketing Management)
الإمارات العربية المتحدة، 24 أبريل 2025 — في خطوة نوعية تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة مالية أكثر ذكاءً، أعلنت تالي سوليوشنز، مقدم الخدمات العالمي والرائد في حلول إدارة الأعمال، عن إطلاق إصدارها الجديد من TallyPrime 6.0. ويقدّم هذا الإصدار تقنيات متقدمة للتكامل المصرفي؛ ما يُحدث نقلة نوعية في كيفية تعامل الشركات مع عمليات التسوية المصرفية والمحاسبة الآلية. ومن خلال سد الفجوة بين العمليات المصرفية والمحاسبية، يوفّر TallyPrime 6.0 أتمتة سلسة تعزز الدقة في كل مرحلة؛ ما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبسيط عملياتها والتركيز على النمو.
بفضل هذه الإصدار الجديد، أصبح بإمكان الشركات تسوية المعاملات المصرفية بكل سهولة من خلال أتمتة ذكية تُقلل من الأخطاء. ويعتمد التحديث الجديد على خوارزميات مطابقة ذكية لتحديد المعاملات غير المطابقة؛ ما يسرع عملية مسك الدفاتر ويحقق وضوحًا ماليًا آنيًا. وبجانب هذه الميزات، يمكن الآن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسهيل إنشاء إيصالات الدفع والتحصيل، من خلال استيراد كشوف الحسابات البنكية مباشرةً إلى TallyPrime. وتُسهم هذه التحسينات في تعزيز الكفاءة المالية جوهريًا؛ ما يمكِّن الشركات من اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة بثقة أكبر.
وفي ضوء هذا الإصدار، علَّق فيكاس بانتشال، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى تالي سوليوشنز، قائلًا: "في تالي، نواصل تطوير تقنيات تهدف إلى تبسيط العمليات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمثل إطلاق TallyPrime 6.0 خطوة كبيرة نحو تسهيل العمليات المالية لهذه الفئة من الشركات. ومن خلال دمج الوظائف المصرفية داخل منصتنا مباشرة، نُسهم في الحد من الإجراءات المتكررة وتعزيز كفاءة الإدارة المالية. ونؤكد التزامنا المستمر بابتكار حلول تتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات لازدهار قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها رقميًا".
علاوة على ذلك، يُقدّم الإصدار الجديد تقارير مالية موجهة بالإجراءات، توفر تحليلات معمقة حول سجل المعاملات، وتدفق الأموال، وحالة المطابقة المصرفية. وبفضل ميزة طباعة الفواتير باللغتين، أصبح بإمكان الشركات التي تعمل في أسواق، مثل الكويت وقطر، إصدار فواتير باللغة العربية والإنجليزية في مستند واحد؛ ما يُقلّل من تكاليف الطباعة ويُعزز الامتثال للوائح المحلية.
ويُعد TallyPrime برنامجًا شاملًا لإدارة الأعمال، حيث يوفّر أيضًا وسيلة اتصال احترافية وسلسة عبر تطبيق واتساب، بالإضافة إلى لوحات تقارير تفاعلية وقدرات محسّنة لمشاركة المستندات؛ ما يضمن بقاء العملاء والمحاسبين وجميع الأطراف ذات الصلة على اتصال دائم في مختلف مراحل العمل. وتكتمل هذه الميزات بوجود مراكز بيانات محلية لشركة تالي سوليوشنز في الإمارات؛ ما يتيح الوصول السحابي إلى TallyPrime ليتمكن المستخدمون من الوصول الآمن إلى بياناتهم المالية من أي مكان وفي أي وقت، ما يُعزز مرونة العمليات وكفاءتها.
بفضل إصدار TallyPrime 6.0، تواصل تالي سوليوشنز إعادة تعريف مفاهيم إدارة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم حل متكامل يربط بين النظام المصرفي والمحاسبي. ومن خلال تبسيط العمليات المالية وتعزيز الأتمتة، فإن TallyPrime 6.0 يعزز القدرة التشغيلية للشركات من حيث الدقة والتحكم. وفي ضوء ذلك، تبقى تالي شريكًا موثوقًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، وملتزمة بالابتكار لضمان قدرة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي على مواجهة التحديات المالية بثقة وسهولة.
نبذة عن تالي سوفت وير سوليوشنز ش.م.ح.
تحتل شركة تالي سوفت وير سوليوشنز ش.م.ح. مكانة رائدة في صناعة برمجيات إدارة الأعمال. وعملت تالي سوليوشنز، المعتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العقد الماضي وساعدت أكثر من 70,000 شركة في الدولة على تلبية احتياجاتها المتعلقة بالمحاسبة والمخزون والامتثال. ومنذ إنشائها في عام 1986، ساهمت منتجات تالي البسيطة والفعالة في تحديد مفهوم جديد لطريقة إدارة الشركات، وبعد أن استمرت لأكثر من 3 عقود في تقديم حلول تكنولوجية رائدة، أصبحت تالي رمزًا للابتكار والقيادة دون منافس. وبفضل ثقة أكثر من 2.5 مليون شركة من جميع أنحاء العالم، تقدم تالي خدماتها لأكثر من 7 ملايين مستخدم من مختلف المجالات في أكثر من 100 دولة.
الإمارات العربية المتحدة، 24 أبريل 2025 — في خطوة نوعية تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة مالية أكثر ذكاءً، أعلنت تالي سوليوشنز، مقدم الخدمات العالمي والرائد في حلول إدارة الأعمال، عن إطلاق إصدارها الجديد من TallyPrime 6.0. ويقدّم هذا الإصدار تقنيات متقدمة للتكامل المصرفي؛ ما يُحدث نقلة نوعية في كيفية تعامل الشركات مع عمليات التسوية المصرفية والمحاسبة الآلية. ومن خلال سد الفجوة بين العمليات المصرفية والمحاسبية، يوفّر TallyPrime 6.0 أتمتة سلسة تعزز الدقة في كل مرحلة؛ ما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبسيط عملياتها والتركيز على النمو.
بفضل هذه الإصدار الجديد، أصبح بإمكان الشركات تسوية المعاملات المصرفية بكل سهولة من خلال أتمتة ذكية تُقلل من الأخطاء. ويعتمد التحديث الجديد على خوارزميات مطابقة ذكية لتحديد المعاملات غير المطابقة؛ ما يسرع عملية مسك الدفاتر ويحقق وضوحًا ماليًا آنيًا. وبجانب هذه الميزات، يمكن الآن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسهيل إنشاء إيصالات الدفع والتحصيل، من خلال استيراد كشوف الحسابات البنكية مباشرةً إلى TallyPrime. وتُسهم هذه التحسينات في تعزيز الكفاءة المالية جوهريًا؛ ما يمكِّن الشركات من اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة بثقة أكبر.
وفي ضوء هذا الإصدار، علَّق فيكاس بانتشال، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى تالي سوليوشنز، قائلًا: "في تالي، نواصل تطوير تقنيات تهدف إلى تبسيط العمليات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمثل إطلاق TallyPrime 6.0 خطوة كبيرة نحو تسهيل العمليات المالية لهذه الفئة من الشركات. ومن خلال دمج الوظائف المصرفية داخل منصتنا مباشرة، نُسهم في الحد من الإجراءات المتكررة وتعزيز كفاءة الإدارة المالية. ونؤكد التزامنا المستمر بابتكار حلول تتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات لازدهار قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها رقميًا".
علاوة على ذلك، يُقدّم الإصدار الجديد تقارير مالية موجهة بالإجراءات، توفر تحليلات معمقة حول سجل المعاملات، وتدفق الأموال، وحالة المطابقة المصرفية. وبفضل ميزة طباعة الفواتير باللغتين، أصبح بإمكان الشركات التي تعمل في أسواق، مثل الكويت وقطر، إصدار فواتير باللغة العربية والإنجليزية في مستند واحد؛ ما يُقلّل من تكاليف الطباعة ويُعزز الامتثال للوائح المحلية.
ويُعد TallyPrime برنامجًا شاملًا لإدارة الأعمال، حيث يوفّر أيضًا وسيلة اتصال احترافية وسلسة عبر تطبيق واتساب، بالإضافة إلى لوحات تقارير تفاعلية وقدرات محسّنة لمشاركة المستندات؛ ما يضمن بقاء العملاء والمحاسبين وجميع الأطراف ذات الصلة على اتصال دائم في مختلف مراحل العمل. وتكتمل هذه الميزات بوجود مراكز بيانات محلية لشركة تالي سوليوشنز في الإمارات؛ ما يتيح الوصول السحابي إلى TallyPrime ليتمكن المستخدمون من الوصول الآمن إلى بياناتهم المالية من أي مكان وفي أي وقت، ما يُعزز مرونة العمليات وكفاءتها.
بفضل إصدار TallyPrime 6.0، تواصل تالي سوليوشنز إعادة تعريف مفاهيم إدارة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم حل متكامل يربط بين النظام المصرفي والمحاسبي. ومن خلال تبسيط العمليات المالية وتعزيز الأتمتة، فإن TallyPrime 6.0 يعزز القدرة التشغيلية للشركات من حيث الدقة والتحكم. وفي ضوء ذلك، تبقى تالي شريكًا موثوقًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، وملتزمة بالابتكار لضمان قدرة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي على مواجهة التحديات المالية بثقة وسهولة.
نبذة عن تالي سوفت وير سوليوشنز ش.م.ح.
تحتل شركة تالي سوفت وير سوليوشنز ش.م.ح. مكانة رائدة في صناعة برمجيات إدارة الأعمال. وعملت تالي سوليوشنز، المعتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العقد الماضي وساعدت أكثر من 70,000 شركة في الدولة على تلبية احتياجاتها المتعلقة بالمحاسبة والمخزون والامتثال. ومنذ إنشائها في عام 1986، ساهمت منتجات تالي البسيطة والفعالة في تحديد مفهوم جديد لطريقة إدارة الشركات، وبعد أن استمرت لأكثر من 3 عقود في تقديم حلول تكنولوجية رائدة، أصبحت تالي رمزًا للابتكار والقيادة دون منافس. وبفضل ثقة أكثر من 2.5 مليون شركة من جميع أنحاء العالم، تقدم تالي خدماتها لأكثر من 7 ملايين مستخدم من مختلف المجالات في أكثر من 100 دولة.
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