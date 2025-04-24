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شركة "آيو لايف ساينس" تعلن عن تأسيس منشأة تصنيع طبية في "جافزا"
(MENAFN- Edelman) دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة 24 أبريل 2025 - أعلنت شركة "آيو لايف ساينس"، المتخصّصة في الأجهزة الطبية ومعالجة الخلايا، عن خطط لتأسيس منشأة تصنيع طبية جديدة ومتطورة تعدّ الأولى من نوعها في المنطقة، بقيمة تصل إلى 33 مليون درهم إماراتي (9 ملايين دولار أمريكي) في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا).
وستركز المنشأة الجديدة الممتدة على مساحة 13,500 متر مربع على إنتاج الجيل الجديد من حلول العناية بالجروح والعلاجات الجراحية، والمصمّمة لتلبية الطلب العالمي المتنامي على منتجات الرعاية الصحية عالية الجودة والمستدامة. ويأتي الإعلان عن إطلاق هذه المنشأة في ظلّ زيادة كبيرة في الطلب على منتجات الجلد الاصْطِنَاعِيّ ؛ حيث يتوقع نموّ هذه السوق من 3.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 5.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.
ومن المقرّر تطوير المنشأة على مرحلتين؛ حيث سيبدأ تشغيل المرحلة الأولى أواخر عام 2025، ويتوقع اكتمالها بحلول عام 2027؛ لتبدأ بإنتاج أبرز حلول شركة "آيو لايف ساينس"، بما في ذلك Velgraft™، البديل الاصْطِنَاعِيّ للجلد والمُصمّم من أجل الشفاء الخالي من الندوب وتجديد الأنسجة؛ وVelvert™، وهو ضمادة طبيعية مضادة للميكروبات للعناية بالجروح، مُصمّمة لتسريع الشفاء ومنع العدوى؛ وVelNez™، وهي ضمادة للأنف والأذن تُعزز راحة المريض والتعافي بعد الجراحة.
وتدعم هذه الحلول مجموعة تضمّ 22 براءة اختراع عالمية، تمّ تطويرها باستخدام مواد صديقة للبيئة ومكونات طبيعية لتقليل التأثير البيئي. وفي الوقت الحالي، تُصدّر الشركة منتجاتها من منشأتها في دلهي إلى أكثر من 20 دولة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا وأفريقيا والشرق الأوسط، والعديد منها هي أسواق رعاية صحية تخضع لتنظيمات صارمة.
بالإضافة إلى العناية المتقدمة بالجروح، تُحرز شركة "آيو لايف ساينس" تقدمًا ملحوظًا في مجال الطبّ التجديدي. وتُجرى حاليًا تجارب سريرية لعلاج جديد باستخدام خلايا مشابهة لتلك الموجودة في البنكرياس لتنظيم سكر الدم لدى مرضى السكري من النوع الأول، كما تقوم بتجربة أخرى على Velnerve™، وهو حلّ خاص بإصابات الأعصاب الطرفية.
وبهذه المناسبة قال الدكتور راجان دات، المدير العام لشركة "آيو لايف ساينس": "يسعدنا الإعلان عن منشأتنا الجديدة في’جافزا‘، والتي تُمثل إنجازًا هامًا في مسيرتنا، وتأكيداً على التزامنا بالأبحاث المسجّلة والتطوير، لتمكيننا من مواصلة تقديم منتجات ممتازة للعناية بالجروح، والارتقاء بمستوى رعاية المرضى نحو آفاق جديدة. كما نتطلع إلى بدء العمل في هذه المنشأة الجديدة وتوسيع نطاق منتجاتنا الرائدة مثل Velgraft™؛ وVelvert™؛ وVelNez™، لإيصالها إلى مزيد من المرضى المحتاجين إليها في الشرق الأوسط وحول العالم."
ومن جانبه، أوضح عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي: "تساهم البنية التحتية الصناعية في’جافزا‘، وشبكة اتصالها الإستراتيجية في جعلها منصّة انطلاق مثالية للشركات المبتكرة؛ مثل شركة ’آيو لايف ساينس‘. وستعزّز هذه المنشأة دور دبي المتنامي كمركز عالمي لقطاعي الرعاية الصحية والتصنيع الطبي المتقدم. ومع استمرار نموّنا، نواصل التزامنا بدعم الصناعات المتطوّرة التي تدفع عجلة النموّ الاقتصادي وتساهم بتحسين جودة الحياة."
جدير بالذكر أن المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) تحتضن أكثر من 800 شركة تصنيع من 75 دولة؛ حيث تنضم شركة "آيو لايف ساينس" إلى منظومة مزدهرة من الشركات العالمية المرموقة في مجال الابتكار؛ بما يُمكّنها من التوسع في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، مستفيدةً من البنية التحتية الرائدة للتجارة والخهدمات اللوجستية في دبي.
وستركز المنشأة الجديدة الممتدة على مساحة 13,500 متر مربع على إنتاج الجيل الجديد من حلول العناية بالجروح والعلاجات الجراحية، والمصمّمة لتلبية الطلب العالمي المتنامي على منتجات الرعاية الصحية عالية الجودة والمستدامة. ويأتي الإعلان عن إطلاق هذه المنشأة في ظلّ زيادة كبيرة في الطلب على منتجات الجلد الاصْطِنَاعِيّ ؛ حيث يتوقع نموّ هذه السوق من 3.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 5.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.
ومن المقرّر تطوير المنشأة على مرحلتين؛ حيث سيبدأ تشغيل المرحلة الأولى أواخر عام 2025، ويتوقع اكتمالها بحلول عام 2027؛ لتبدأ بإنتاج أبرز حلول شركة "آيو لايف ساينس"، بما في ذلك Velgraft™، البديل الاصْطِنَاعِيّ للجلد والمُصمّم من أجل الشفاء الخالي من الندوب وتجديد الأنسجة؛ وVelvert™، وهو ضمادة طبيعية مضادة للميكروبات للعناية بالجروح، مُصمّمة لتسريع الشفاء ومنع العدوى؛ وVelNez™، وهي ضمادة للأنف والأذن تُعزز راحة المريض والتعافي بعد الجراحة.
وتدعم هذه الحلول مجموعة تضمّ 22 براءة اختراع عالمية، تمّ تطويرها باستخدام مواد صديقة للبيئة ومكونات طبيعية لتقليل التأثير البيئي. وفي الوقت الحالي، تُصدّر الشركة منتجاتها من منشأتها في دلهي إلى أكثر من 20 دولة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا وأفريقيا والشرق الأوسط، والعديد منها هي أسواق رعاية صحية تخضع لتنظيمات صارمة.
بالإضافة إلى العناية المتقدمة بالجروح، تُحرز شركة "آيو لايف ساينس" تقدمًا ملحوظًا في مجال الطبّ التجديدي. وتُجرى حاليًا تجارب سريرية لعلاج جديد باستخدام خلايا مشابهة لتلك الموجودة في البنكرياس لتنظيم سكر الدم لدى مرضى السكري من النوع الأول، كما تقوم بتجربة أخرى على Velnerve™، وهو حلّ خاص بإصابات الأعصاب الطرفية.
وبهذه المناسبة قال الدكتور راجان دات، المدير العام لشركة "آيو لايف ساينس": "يسعدنا الإعلان عن منشأتنا الجديدة في’جافزا‘، والتي تُمثل إنجازًا هامًا في مسيرتنا، وتأكيداً على التزامنا بالأبحاث المسجّلة والتطوير، لتمكيننا من مواصلة تقديم منتجات ممتازة للعناية بالجروح، والارتقاء بمستوى رعاية المرضى نحو آفاق جديدة. كما نتطلع إلى بدء العمل في هذه المنشأة الجديدة وتوسيع نطاق منتجاتنا الرائدة مثل Velgraft™؛ وVelvert™؛ وVelNez™، لإيصالها إلى مزيد من المرضى المحتاجين إليها في الشرق الأوسط وحول العالم."
ومن جانبه، أوضح عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي: "تساهم البنية التحتية الصناعية في’جافزا‘، وشبكة اتصالها الإستراتيجية في جعلها منصّة انطلاق مثالية للشركات المبتكرة؛ مثل شركة ’آيو لايف ساينس‘. وستعزّز هذه المنشأة دور دبي المتنامي كمركز عالمي لقطاعي الرعاية الصحية والتصنيع الطبي المتقدم. ومع استمرار نموّنا، نواصل التزامنا بدعم الصناعات المتطوّرة التي تدفع عجلة النموّ الاقتصادي وتساهم بتحسين جودة الحياة."
جدير بالذكر أن المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) تحتضن أكثر من 800 شركة تصنيع من 75 دولة؛ حيث تنضم شركة "آيو لايف ساينس" إلى منظومة مزدهرة من الشركات العالمية المرموقة في مجال الابتكار؛ بما يُمكّنها من التوسع في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، مستفيدةً من البنية التحتية الرائدة للتجارة والخهدمات اللوجستية في دبي.
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