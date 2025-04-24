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دراسة لكلاوديرا: 98% من شركات الإمارات تعطي الأولوية للاستثمار في وكلاء الذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسيتها
(MENAFN- Matrix PR) كشفت دراسة عالمية حديثة أجرتها شركة كلاوديرا، المتخصصة في المنصات الهجينة للبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، أن 98% من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر الاستثمار في وكلاء الذكاء الاصطناعي أمراً حيوياً للحفاظ على ميزتها التنافسية وتعزيزها ضمن قطاع أعمالها. جاء ذلك ضمن نتائج استطلاع "مستقبل وكلاء الذكاء الاصطناعي في المؤسسات".
وعلى الصعيد العالمي، أظهر الاستطلاع، الذي شمل حوالي 1500 من قادة تكنولوجيا المعلومات في 14 دولة بينها الإمارات، أن 96% يخططون لتوسيع استخدامهم لهذه التقنية خلال العام المقبل، ويهدف نصفهم لتطبيقها على نطاق واسع في مؤسساتهم، مما يعكس تحولاً متسارعاً نحو العمليات المعززة بالذكاء الاصطناعي. وفي الإمارات، يشارك 90% من المسؤولين الذين شملهم الاستطلاع هذه النية، بينما يستهدف 39% منهم تطبيقاً واسع النطاق لهذه التقنيات.
وتشمل أبرز استخدامات وكلاء الذكاء الاصطناعي حالياً تحسين أداء الأنظمة (66%) ومراقبة الأمن السيبراني (63%) ومساعدة فرق التطوير البرمجي (62%).
ويشكل وكلاء الذكاء الاصطناعي، الذي يتيح للأنظمة القدرة على التفكير والتصرف والتكيف، نقلة نوعية تتجاوز الأتمتة التقليدية. وتؤدي هذه الوكلاء الذكية عند تطبيقها بفعالية إلى تعزيز المرونة التشغيلية وخفض التكاليف وتحسين تفاعل العملاء بشكل كبير، مما يجعلها مصدراً متزايد الأهمية للميزة التنافسية، وهو ما أكدته النسبة الساحقة (98%) من الشركات في الإمارات، و83% من الشركات عالمياً.
وفي معرض تعليقه على نتائج الاستطلاع، قال أحمد شاكورا، نائب رئيس المجموعة للأسواق الناشئة (الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا) في كلاوديرا: "تدرك الشركات في المنطقة والعالم بشكل متزايد الدور المحوري لوكلاء الذكاء الاصطناعي في رفع الكفاءة التشغيلية وتوفير رؤى فورية للأعمال. لقد تجاوزت هذه التقنيات مرحلة الاختبار وهي تُستخدم الآن بفعالية لتعزيز الأداء العام للمؤسسات. تلتزم كلاوديرا بمساعدة هذه المؤسسات على التنقل بثقة في المشهد الجديد للذكاء الاصطناعي المؤسسي، وتمكينها من الابتكار والازدهار في الاقتصاد الرقمي المعاصر."
وسلط الاستطلاع الضوء على عدة جوانب رئيسية لوضع تبني وكلاء الذكاء الاصطناعي في الإمارات:
• الانتشار: بدأ 27% من الشركات تطبيق وكلاء الذكاء الاصطناعي خلال العامين الماضيين، فيما أكدت 97% أن استثماراتها السابقة في الذكاء الاصطناعي التوليدي مهدت الطريق لاعتماد وكلاء الذكاء الاصطناعي.
• مجالات التطبيق: تتركز عمليات النشر بشكل كبير في أقسام تكنولوجيا المعلومات (67%)، تليها خدمة العملاء (11%) والموارد البشرية (6%). وتعد أبرز حالات الاستخدام هي دعم العملاء (73%)، وأتمتة العمليات (66%)، وتخصيص تجربة المبيعات والتسويق (58%).
• أبرز التحديات: تتمثل العوائق الرئيسية في المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات (62%)، والتكاليف المرتفعة (48%)، بالإضافة إلى تحديات الحوكمة ونقص الخبرة (31% لكل منهما)، مما يؤكد الحاجة الماسة لإدارة بيانات وحوكمة موحدة وقوية.
• المخاطر الرئيسية: يبرز القلق من تقويض ثقة العملاء والموظفين، حيث أبدى 29% من القادة مخاوف كبيرة بشأن عدالة الذكاء الاصطناعي واحتمالات التحيز.
• إجراءات الحوكمة المسؤولة: لمواجهة التحيز، تطبق 42% من الشركات تدابير للتحقق، مثل المراجعات البشرية الدورية أو أدوات كشف التحيز، بينما يتبنى 40% نهجاً متعدد الجوانب يشمل حلقات المراجعة البشرية، وبيانات التدريب المتنوعة، وعمليات تدقيق العدالة الرسمية.
لتنزيل التقرير الكامل، يمكن زيارة الرابط
وعلى الصعيد العالمي، أظهر الاستطلاع، الذي شمل حوالي 1500 من قادة تكنولوجيا المعلومات في 14 دولة بينها الإمارات، أن 96% يخططون لتوسيع استخدامهم لهذه التقنية خلال العام المقبل، ويهدف نصفهم لتطبيقها على نطاق واسع في مؤسساتهم، مما يعكس تحولاً متسارعاً نحو العمليات المعززة بالذكاء الاصطناعي. وفي الإمارات، يشارك 90% من المسؤولين الذين شملهم الاستطلاع هذه النية، بينما يستهدف 39% منهم تطبيقاً واسع النطاق لهذه التقنيات.
وتشمل أبرز استخدامات وكلاء الذكاء الاصطناعي حالياً تحسين أداء الأنظمة (66%) ومراقبة الأمن السيبراني (63%) ومساعدة فرق التطوير البرمجي (62%).
ويشكل وكلاء الذكاء الاصطناعي، الذي يتيح للأنظمة القدرة على التفكير والتصرف والتكيف، نقلة نوعية تتجاوز الأتمتة التقليدية. وتؤدي هذه الوكلاء الذكية عند تطبيقها بفعالية إلى تعزيز المرونة التشغيلية وخفض التكاليف وتحسين تفاعل العملاء بشكل كبير، مما يجعلها مصدراً متزايد الأهمية للميزة التنافسية، وهو ما أكدته النسبة الساحقة (98%) من الشركات في الإمارات، و83% من الشركات عالمياً.
وفي معرض تعليقه على نتائج الاستطلاع، قال أحمد شاكورا، نائب رئيس المجموعة للأسواق الناشئة (الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا) في كلاوديرا: "تدرك الشركات في المنطقة والعالم بشكل متزايد الدور المحوري لوكلاء الذكاء الاصطناعي في رفع الكفاءة التشغيلية وتوفير رؤى فورية للأعمال. لقد تجاوزت هذه التقنيات مرحلة الاختبار وهي تُستخدم الآن بفعالية لتعزيز الأداء العام للمؤسسات. تلتزم كلاوديرا بمساعدة هذه المؤسسات على التنقل بثقة في المشهد الجديد للذكاء الاصطناعي المؤسسي، وتمكينها من الابتكار والازدهار في الاقتصاد الرقمي المعاصر."
وسلط الاستطلاع الضوء على عدة جوانب رئيسية لوضع تبني وكلاء الذكاء الاصطناعي في الإمارات:
• الانتشار: بدأ 27% من الشركات تطبيق وكلاء الذكاء الاصطناعي خلال العامين الماضيين، فيما أكدت 97% أن استثماراتها السابقة في الذكاء الاصطناعي التوليدي مهدت الطريق لاعتماد وكلاء الذكاء الاصطناعي.
• مجالات التطبيق: تتركز عمليات النشر بشكل كبير في أقسام تكنولوجيا المعلومات (67%)، تليها خدمة العملاء (11%) والموارد البشرية (6%). وتعد أبرز حالات الاستخدام هي دعم العملاء (73%)، وأتمتة العمليات (66%)، وتخصيص تجربة المبيعات والتسويق (58%).
• أبرز التحديات: تتمثل العوائق الرئيسية في المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات (62%)، والتكاليف المرتفعة (48%)، بالإضافة إلى تحديات الحوكمة ونقص الخبرة (31% لكل منهما)، مما يؤكد الحاجة الماسة لإدارة بيانات وحوكمة موحدة وقوية.
• المخاطر الرئيسية: يبرز القلق من تقويض ثقة العملاء والموظفين، حيث أبدى 29% من القادة مخاوف كبيرة بشأن عدالة الذكاء الاصطناعي واحتمالات التحيز.
• إجراءات الحوكمة المسؤولة: لمواجهة التحيز، تطبق 42% من الشركات تدابير للتحقق، مثل المراجعات البشرية الدورية أو أدوات كشف التحيز، بينما يتبنى 40% نهجاً متعدد الجوانب يشمل حلقات المراجعة البشرية، وبيانات التدريب المتنوعة، وعمليات تدقيق العدالة الرسمية.
لتنزيل التقرير الكامل، يمكن زيارة الرابط
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