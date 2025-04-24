تحتفل المملكة تتويج أول فائز إقليمي في تاريخ جوائز كامبريدج للمعلم المتفاني

MENAFN - Asdaf News) أعلنت مجموعة التعليم الدولي التابعة لمؤسسة كامبريدج للنشر والتقييم (كامبريدج ) عن فوز المعلم فاروق سليم غوري في مادة المحاسبة وإدارة الأعمال من المدرسة الباكستانية العالمية جدة، القسم الإنجليزي، بجائزة كامبريدج للمعلم المتفاني لعام 2025 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليصبح بذلك أول معلم من السعودية يحظى بهذا التكريم الإقليمي في تاريخ المسابقة التي انطلقت منذ سبع سنوات.

يُعدّ فاروق واحداً من تسعة فائزين على مستوى المنطقة في مسابقة كامبريدج العالمية التي تحتفي بإنجازات المعلمين في شتى أنحاء العالم. ومع فوزه بهذه الجائزة، سيحصل على كتب بقيمة 500 جنيه إسترليني لدعم فصله الدراسي ودرعاً تذكارياً، بالإضافة إلى مشاركته في حفل توزيع الجوائز الإقليمية بما يحقق له ولمدرسته حضوراً إعلامياً مميزاً خلال العام القادم. كما سيظهر اسمه على صفحة“الشكر والتقدير” في مقدمة كتب كامبريدج المدرسية الجديدة، والتي ستكون متاحة اعتباراً من شهر تشرين الثاني 2025.

يتمتع فاروق بخبرة تزيد عن 25 عاماً في تدريس مادة المحاسبة وإدارة الأعمال لشهادة اختباراتCambridge IGCSE و .Cambridge International AS & A Levels يشغل فاروق حالياً منصب رئيس قسم التجارة من المدرسة الباكستانية العالمية جدة، القسم الإنجليزي، حيث يعتز بتقديم تجربة تعليمية تتخطى أنشطة ومقررات المنهج الدراسي.