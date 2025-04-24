تحتفل المملكة تتويج أول فائز إقليمي في تاريخ جوائز كامبريدج للمعلم المتفاني

تحتفل المملكة تتويج أول فائز إقليمي في تاريخ جوائز كامبريدج للمعلم المتفاني
يُعدّ فاروق واحداً من تسعة فائزين على مستوى المنطقة في مسابقة كامبريدج العالمية التي تحتفي بإنجازات المعلمين في شتى أنحاء العالم. ومع فوزه بهذه الجائزة، سيحصل على كتب بقيمة 500 جنيه إسترليني لدعم فصله الدراسي ودرعاً تذكارياً، بالإضافة إلى مشاركته في حفل توزيع الجوائز الإقليمية بما يحقق له ولمدرسته حضوراً إعلامياً مميزاً خلال العام القادم. كما سيظهر اسمه على صفحة“الشكر والتقدير” في مقدمة كتب كامبريدج المدرسية الجديدة، والتي ستكون متاحة اعتباراً من شهر تشرين الثاني 2025.
يتمتع فاروق بخبرة تزيد عن 25 عاماً في تدريس مادة المحاسبة وإدارة الأعمال لشهادة اختباراتCambridge IGCSE و .Cambridge International AS & A Levels يشغل فاروق حالياً منصب رئيس قسم التجارة من المدرسة الباكستانية العالمية جدة، القسم الإنجليزي، حيث يعتز بتقديم تجربة تعليمية تتخطى أنشطة ومقررات المنهج الدراسي.
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