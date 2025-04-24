مذكرة تعاون بين الهاشمية وزراعة الزرقاء
وبحسب بيان للجامعة، اليوم الخميس، وقع المذكرة رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور خالد أبو التين، ومدير "زراعة الزرقاء" المهندس حسين الخالدي.
وأكد أبو التين، سعي الجامعة المستمر للتعاون مع المؤسسات الوطنية وتوسيع نطاق التعاون لخدمة جميع الأطراف المهتمة بالشأن البيئي والزراعي والاستدامة البيئية.
وقال إن هذا التعاون المؤسسي يأتي انطلاقا من الدور المحوري الذي تضطلع به الجامعة الهاشمية في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ومن منطلق حرصها على بناء شراكات فعالة مع مؤسسات الدولة المختلفة، بما يسهم في إثراء العملية التعليمية والبحثية.
وأشار إلى أهمية هذه الشراكة في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الحكومية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
من جانبه، أعرب الخالدي، عن أهمية تعزيز التعاون مع "الهاشمية" وتبادل الخبرات مع الأكاديميين المتخصصين فيها من أجل دعم الدور الريادي لـ "زراعة الزرقاء" في نشر الوعي الزراعي وتطوير الكوادر العاملة في القطاع، إلى جانب تقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين وأبناء المجتمع المحلي.
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