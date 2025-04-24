مذكرة تعاون بين الهاشمية وزراعة الزرقاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت الجامعة الهاشمية مذكرة تعاون مع مديرية زراعة محافظة الزرقاء بهدف تبادل الخبرات والاستشارات العلمية والفنية، وإجراء البحوث والدراسات العلمية، إضافة إلى تبادل الأفكار لمشاريع مشتركة والتعاون مع الأكاديميين في الجامعة كمستشارين لتنفيذ مشاريع على مستوى المحافظة، وتوفير المعلومات اللازمة لطلبة الجامعة.



وبحسب بيان للجامعة، اليوم الخميس، وقع المذكرة رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور خالد أبو التين، ومدير "زراعة الزرقاء" المهندس حسين الخالدي.



وأكد أبو التين، سعي الجامعة المستمر للتعاون مع المؤسسات الوطنية وتوسيع نطاق التعاون لخدمة جميع الأطراف المهتمة بالشأن البيئي والزراعي والاستدامة البيئية.



وقال إن هذا التعاون المؤسسي يأتي انطلاقا من الدور المحوري الذي تضطلع به الجامعة الهاشمية في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ومن منطلق حرصها على بناء شراكات فعالة مع مؤسسات الدولة المختلفة، بما يسهم في إثراء العملية التعليمية والبحثية.



وأشار إلى أهمية هذه الشراكة في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الحكومية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.



من جانبه، أعرب الخالدي، عن أهمية تعزيز التعاون مع "الهاشمية" وتبادل الخبرات مع الأكاديميين المتخصصين فيها من أجل دعم الدور الريادي لـ "زراعة الزرقاء" في نشر الوعي الزراعي وتطوير الكوادر العاملة في القطاع، إلى جانب تقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين وأبناء المجتمع المحلي.