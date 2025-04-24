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الصفدي والمشهداني: العلاقات الأردنية العراقية ثابتة ومتجذّرة

الصفدي والمشهداني: العلاقات الأردنية العراقية ثابتة ومتجذّرة

2025-04-24 08:11:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الخميس، برئيس مجلس النواب العراقي الدكتور محمود المشهداني في مقر البرلمان العراقي.
وأكد الصفدي والمشهداني عمق العلاقات الأردنية العراقية وضرورة التصدي لأي أصواتٍ ساعية للفتنة، مشددَين على أن ما يجمع البلدين متين، وجذوره راسخة، بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.
وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الأردن والعراق تربطهما علاقات متجذّرة، معتبرًا أن تبادل الزيارات البرلمانية يهدف إلى تعزيز هذا التعاون ونقله إلى مرحلة التطبيق العملي، الذي سينعكس إيجابًا على البلدين الشقيقين.
وأضاف الصفدي أن العلاقات الأردنية العراقية ستبقى علاقات أخوّة ذات خصوصية، مؤكدًا أن المملكة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، تحرص دومًا على تعزيز مختلف أوجه التعاون مع الأشقاء في العراق.
وأضاف أن الأردن ينظر بأهمية إلى الدور الفاعل والمؤثّر للعراق في أمن واستقرار المنطقة، الأمر الذي يتطلب تعاونًا وتنسيقًا مستمرًّا بما يخدم قضايا أمتنا والبلدين الشقيقين.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور محمود المشهداني إن العراق يرتبط بعلاقات وثيقة مع الأردن ويسعى بشكل مستمر إلى تطويرها.
وأكد المشهداني على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين الأردن والعراق في مجالات عدة، منها السياسية والاقتصادية، معتبرًا أن الزيارات البرلمانية المتبادلة تؤكد حرص البلدين الشقيقين على تطوير العلاقات ونقلها إلى الجانب العملي لتحقيق الأهداف المرجوّة من ذلك.
وحضر اللقاء رئيس لجنة الأخوّة الأردنية العراقية النائب تيسير أبو عرابي العدوان، والنواب حمزة الحوامدة، وبكر الحيصة، وحابس الشبيب، وآمال الشقران، وعلي الغزاوي، وحسن الطراونة، وعبد الهادي بريزات، وعثمان المخادمة، وطارق بني هاني، ووليد المصري، ومدير عام مكتب رئيس مجلس النواب محمود الخلايلة، وأمين عام المجلس عواد الغويري.
ومن الجانب العراقي، حضر كل من النواب: الدكتورة فيان صبري رئيس كتلة التحالف الكردستاني، ويحيى المحمدي من كتلة تقدم، وحسن الخفاجي رئيس لجنة الاستثمار، وديلان غفور رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والدكتور عطوان العطواني رئيس اللجنة المالية، والنائب دريد جميل، والنائب علي الحميداوي، والنائب طلال الزوبعي، والنائب محاسن الدليمي.

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