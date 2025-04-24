الصفدي والمشهداني: العلاقات الأردنية العراقية ثابتة ومتجذّرة

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الصفدي والمشهداني: العلاقات الأردنية العراقية ثابتة ومتجذّرة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الخميس، برئيس مجلس النواب العراقي الدكتور محمود المشهداني في مقر البرلمان العراقي.
وأكد الصفدي والمشهداني عمق العلاقات الأردنية العراقية وضرورة التصدي لأي أصواتٍ ساعية للفتنة، مشددَين على أن ما يجمع البلدين متين، وجذوره راسخة، بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.
وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الأردن والعراق تربطهما علاقات متجذّرة، معتبرًا أن تبادل الزيارات البرلمانية يهدف إلى تعزيز هذا التعاون ونقله إلى مرحلة التطبيق العملي، الذي سينعكس إيجابًا على البلدين الشقيقين.
وأضاف الصفدي أن العلاقات الأردنية العراقية ستبقى علاقات أخوّة ذات خصوصية، مؤكدًا أن المملكة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، تحرص دومًا على تعزيز مختلف أوجه التعاون مع الأشقاء في العراق.
وأضاف أن الأردن ينظر بأهمية إلى الدور الفاعل والمؤثّر للعراق في أمن واستقرار المنطقة، الأمر الذي يتطلب تعاونًا وتنسيقًا مستمرًّا بما يخدم قضايا أمتنا والبلدين الشقيقين.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور محمود المشهداني إن العراق يرتبط بعلاقات وثيقة مع الأردن ويسعى بشكل مستمر إلى تطويرها.
وأكد المشهداني على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين الأردن والعراق في مجالات عدة، منها السياسية والاقتصادية، معتبرًا أن الزيارات البرلمانية المتبادلة تؤكد حرص البلدين الشقيقين على تطوير العلاقات ونقلها إلى الجانب العملي لتحقيق الأهداف المرجوّة من ذلك.
وحضر اللقاء رئيس لجنة الأخوّة الأردنية العراقية النائب تيسير أبو عرابي العدوان، والنواب حمزة الحوامدة، وبكر الحيصة، وحابس الشبيب، وآمال الشقران، وعلي الغزاوي، وحسن الطراونة، وعبد الهادي بريزات، وعثمان المخادمة، وطارق بني هاني، ووليد المصري، ومدير عام مكتب رئيس مجلس النواب محمود الخلايلة، وأمين عام المجلس عواد الغويري.
ومن الجانب العراقي، حضر كل من النواب: الدكتورة فيان صبري رئيس كتلة التحالف الكردستاني، ويحيى المحمدي من كتلة تقدم، وحسن الخفاجي رئيس لجنة الاستثمار، وديلان غفور رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والدكتور عطوان العطواني رئيس اللجنة المالية، والنائب دريد جميل، والنائب علي الحميداوي، والنائب طلال الزوبعي، والنائب محاسن الدليمي.
وأكد الصفدي والمشهداني عمق العلاقات الأردنية العراقية وضرورة التصدي لأي أصواتٍ ساعية للفتنة، مشددَين على أن ما يجمع البلدين متين، وجذوره راسخة، بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.
وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الأردن والعراق تربطهما علاقات متجذّرة، معتبرًا أن تبادل الزيارات البرلمانية يهدف إلى تعزيز هذا التعاون ونقله إلى مرحلة التطبيق العملي، الذي سينعكس إيجابًا على البلدين الشقيقين.
وأضاف الصفدي أن العلاقات الأردنية العراقية ستبقى علاقات أخوّة ذات خصوصية، مؤكدًا أن المملكة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، تحرص دومًا على تعزيز مختلف أوجه التعاون مع الأشقاء في العراق.
وأضاف أن الأردن ينظر بأهمية إلى الدور الفاعل والمؤثّر للعراق في أمن واستقرار المنطقة، الأمر الذي يتطلب تعاونًا وتنسيقًا مستمرًّا بما يخدم قضايا أمتنا والبلدين الشقيقين.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور محمود المشهداني إن العراق يرتبط بعلاقات وثيقة مع الأردن ويسعى بشكل مستمر إلى تطويرها.
وأكد المشهداني على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين الأردن والعراق في مجالات عدة، منها السياسية والاقتصادية، معتبرًا أن الزيارات البرلمانية المتبادلة تؤكد حرص البلدين الشقيقين على تطوير العلاقات ونقلها إلى الجانب العملي لتحقيق الأهداف المرجوّة من ذلك.
وحضر اللقاء رئيس لجنة الأخوّة الأردنية العراقية النائب تيسير أبو عرابي العدوان، والنواب حمزة الحوامدة، وبكر الحيصة، وحابس الشبيب، وآمال الشقران، وعلي الغزاوي، وحسن الطراونة، وعبد الهادي بريزات، وعثمان المخادمة، وطارق بني هاني، ووليد المصري، ومدير عام مكتب رئيس مجلس النواب محمود الخلايلة، وأمين عام المجلس عواد الغويري.
ومن الجانب العراقي، حضر كل من النواب: الدكتورة فيان صبري رئيس كتلة التحالف الكردستاني، ويحيى المحمدي من كتلة تقدم، وحسن الخفاجي رئيس لجنة الاستثمار، وديلان غفور رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والدكتور عطوان العطواني رئيس اللجنة المالية، والنائب دريد جميل، والنائب علي الحميداوي، والنائب طلال الزوبعي، والنائب محاسن الدليمي.
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