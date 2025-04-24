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شاهد ردة فعل الشيخ حمدي أرسلان أحد وعّاظ جامع الفاتح بإسطنبول

شاهد ردة فعل الشيخ حمدي أرسلان أحد وعّاظ جامع الفاتح بإسطنبول

2025-04-24 08:11:26
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لحظة وقوع زلزال تركيا .. شاهد ردة فعل الشيخ حمدي أرسلان أحد وعّاظ جامع الفاتح بإسطنبول

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