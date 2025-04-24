بلدية السلط تعتزم اطلاق مركز متخصص بترميم المباني التراثية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية السلط الكبرى عن توجهها لإطلاق أول مركز متخصص في صيانة وترميم الأبنية التراثية في مبنى "فلاح الحمد" التراثي، الذي تم استكمال أعمال الصيانة والترميم فيه وتسليمه للبلدية بالتعاون مع دائرة الآثار العامة ومجلس محافظة البلقاء.



وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، إن الهدف من المركز الحفاظ على الإرث الحضاري والطابع العمراني المميز في السلط، وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة في مجال الترميم، ما يسهم في توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.



وأضاف أن مبنى "فلاح الحمد" يعد من أبرز المعالم التاريخية في المدينة، وأن إنشاء مركز الترميم سيكون بالشراكة والتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومؤسسة إعمار السلط.



وأشار إلى أن الدراسات لإنشاء المركز ستركز على تدريب الكوادر الفنية وفق أسس علمية وعملية، بما يتناسب مع هوية السلط المعمارية ويعزز مكانتها كوجهة سياحية تراثية، كما سيكون المركز الجهة الرسمية المعتمدة لإصدار شهادات للفنيين واعتمادهم مختصين في مجال الصيانة والترميم.



من جهتها، بينت مديرة وحدة تطوير مشاريع وسط المدينة، المهندسة غيداء الخرابشة، أنه تم تشكيل لجنة مختصة لإعداد خطة إدارة وتشغيل مركز الصيانة والترميم، وأن من أهم أهدافه أن يكون مرجعا رئيسيا لإدارة أعمال الترميم، عبر دراسة تصنيف المباني وتحديد استخداماتها بما يتناسب مع تصميمها وطاقتها الاستيعابية، وما سيضمن استدامة الإرث الثقافي والعمراني.



ومن المتوقع أن يسهم المركز في تعزيز الاقتصاد المحلي وجذب خبرات دولية في مجال الحفاظ على التراث، تماشيا مع تصنيف السلط كمدينة تراثية عالمية ضمن قائمة اليونسكو.



كما سيساهم المركز في إقبال أصحاب المباني التراثية لصيانتها وترميمها بعد توفر كوادر فنية متخصصة من أبناء المدينة.