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ظاهرة نادرة تخطف الأنظار فوق جنوب السعودية

ظاهرة نادرة تخطف الأنظار فوق جنوب السعودية

2025-04-24 08:11:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رُصد صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025، ظهور حلقة ضوئية تحيط بقرص الشمس في قبة السماء فوق محافظة صبيا جنوب السعودية.
وكشف رئيس الجمعية الفلكية، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن هذه الظاهرة تُعرف باسم "هالة 22 درجة"، وقد تم توثيقها ورصدها بوضوح في سماء المنطقة.
وتتكوَّن الهالة الشمسية عندما ينكسر وينعكس ضوء الشمس داخل بلورات الجليد السداسية الدقيقة الموجودة في الغيوم الرقيقة والمرتفعة، وتحديدًا غيوم السِّيرُس الباردة، ويبلغ نصف قطر هذه الهالة الزاوي 22 درجة، ولهذا سُمّيت بهذا الاسم.
ويضيف أبو زاهرة أن تواجد هذه البلورات غالبًا ما يكون على ارتفاعات تتراوح بين 5 و10 كيلومترات فوق سطح الأرض، حتى في الأجواء الحارة، إذ تكون درجات الحرارة في طبقات الجو العليا منخفضة بدرجة كافية لتشكيل الجليد.
وتأخذ البلورات شكل أعمدة طويلة سداسية الجوانب تشبه "قلم الرصاص"، وتعمل كمجموعة من المنشورات والمرايا، فتقوم بتشتيت ضوء الشمس في اتجاهات متعددة، ما يؤدي إلى ظهور الهالة.
وتبدو الجهة الداخلية من الهالة بلون أحمر باهت، في حين تتلاشى الألوان تدريجيًا نحو الخارج، كما تظهر المنطقة داخل الهالة أكثر قتامة نسبيًا بسبب غياب البلورات العاكسة هناك.
الهالة تحتفظ دومًا بنفس القطر الزاوي، بغض النظر عن موقعها في السماء، وأحيانًا تظهر بشكل غير مكتمل حسب توزيع البلورات في الغلاف الجوي.
وقد تتشكّل هالات مشابهة أيضًا في الأجواء شديدة البرودة حول أعمدة إنارة الشوارع، عندما تطفو في الهواء بلورات جليدية صغيرة جدًا تُعرف بـ"غبار الألماس"، وهي تعكس الضوء بطريقة شبيهة.
ويؤكد أبو زاهرة أنه من المهم التمييز بين هذه الظاهرة وتلك المرتبطة بقطرات الماء، مثل قوس قزح أو الإكليل الشمسي، والتي تختلف في الشكل والآلية الفيزيائية.
وعند رصد الهالات الشمسية أو تصويرها، يجب تجنّب النظر المباشر إلى الشمس دون أدوات حماية مناسبة للعين، حتى للحظات قصيرة. يُفضّل دائمًا حجب قرص الشمس خلف مبنى أو جسم ثابت عند التصوير، كما يُمنع تمامًا النظر إلى الشمس من خلال عدسة الكاميرا مباشرة دون فلتر شمسي خاص.
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