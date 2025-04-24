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حادث جدلي في الصين: توك توك يصدم أماً وطفلها

حادث جدلي في الصين: توك توك يصدم أماً وطفلها

2025-04-24 08:11:20
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حادث في الصين يثير الجدل: "توك توك" يصدم أماً وطفلها رغم وضوح الرؤية أمام السائق!


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