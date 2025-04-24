بوتين: الاقتصاد الروسي يتجه نحو هبوط ناعم لمكافحة التضخم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح الرئيس فلاديمير بوتين بأن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام سيتباطأ، وأن هذا الاتجاه يأتي ضمن خطة الحكومة لتحقيق "هبوط ناعم" للاقتصاد وكبح التضخم.وأبرز ما جاء في تصريح الرئيس الروسي في اجتماع حكومي اليوم الخميس لمتابعة الشؤون الاقتصادية:



بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في أول شهرين من العام 1.9%، فيما ظل التضخم عند مستوى أعلى من 10%.



على روسيا ضمان نمو مستقر للاقتصاد تزامنا مع انخفاض التضخم.



من المهم تحقيق تباطؤ مستدام في ديناميكيات الأسعار في روسيا.



الوضع الاقتصادي الدولي أصبح أكثر تعقيدا من الناحية الموضوعية، لذلك يجب إجراء تحليل مستمر للوضع الاقتصادي.



على روسيا أن تستغل الفرص المتاحة في الاقتصاد العالمي لتطوير إنتاجها وصادراتها.



ويتبع البنك المركزي الروسي سياسة نقدية متشددة، حيث يحافظ على معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي عند 21% سنويا لمكافحة التضخم.



و"الهبوط الناعم" في الاقتصاد يعني تباطؤ النمو ومنع الركود، وعادة ما يكون هذا الهبوط هدفا للبنك المركزي حيث يرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم دون التسبب في تراجع الاقتصاد.

RT