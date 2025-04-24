ميزانية الكنفدرالية... تجدد النقاش حول سياسة كبح الديون





MENAFN - Swissinfo) من مصلحة سويسرا أن تراجع آليّتها الخاصّة بكبح الديون. هذا ما خلص إليه ضيفانا في حلقة النقاش "لنتحدّث" . ويقول الخبيران الاقتصاديّان، ماريوس برولهارت ونيلس سوغويل، إنّ هذا من شأنه أن يساهم في إعادة التوازن إلى ماليّة الكنفدراليّة، دون المراهنة على تخفيضات الميزانيّة وحدها. تم نشر هذا المحتوى على 24 أبريل 2025 - 07:09 11دقائق

أعمل مراسلة في القصر الفدرالي لحساب سويس إنفو، وأقوم بتحليل السياسة الفدرالية للسويسريين.ات في الخارج. بعد تخرجي من جامعة نوشاتيل، عملت في عدة صحف وقنوات محلية. ومنذ عام 2015، أعمل في قسم التحرير متعدد اللغات في سويس إنفو حيث أواصل ممارسة مهنتي بشغف.



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تخطط الكنفدرالية السويسرية لتفعيل سياسة شدّ الحزام من أجل إعادة التوازن إلى مواردها المالية SWI swissinfo

وتخطّط الكنفدراليّة السويسريّة لتفعيل سياسة شدّ الحزام من أجل إعادة التوازن إلى مواردها الماليّة. وتسعى إلى توفير ما بين 3 و 4،5 مليار فرنك سويسريّ سنويًّا، اعتبارًا من عام 2027. وتمسّ هذه التخفيضات جميع المجالات؛ من السياسة المناخيّة، إلى دور رياض الأطفال، إلى مراكز الأبحاث والتعاون الدوليّ، باستثناء الجيش.

ويقرّ ماريوس برولهارت، أستاذ في الاقتصاد من جامعة لوزان، بضرورة التحرّك. ويقول:“من المهّم أن تكون الماليّة العامّة سليمة، والميزانيّة متوازنة”. ولكنّه يوضّح أنّ العلم لا يملي إجراءات محدّدة ينبغي اتّخاذها. ويتساءل:“هل نقتصد كما يقترح المجلس الفدراليّ؟ أم نزيد الإيرادات عن طريق زيادة الضرائب، أم نذهب إلى مزيد من الاستدانة؟ فكلّها قرارات سياسيّة”.

ويوصي الخبير الاقتصاديّ بتليين القواعد التي تحكم آليّة كبح الديون، وهي آلية أُدخلت حيّز التنفيذ عام 2003، بعد نيلها موافقة 85% من أصوات الشعب. وتنصّ هذه الآليّة على ألاّ يتجاوز إجماليّ النفقات إجماليّ الإيرادات، على مدار دورة اقتصادية كاملة.

ومن جهته، يشير ماريوس برولهارت إلى أنّ“آليّة كبح الديون السويسريّة هي أصلًا الأكثر صرامة في العالم. والأكثر من ذلك، جعلها قانون هذه الآليّة التطبيقيّ أكثر صرامة”. ويعتبر الخبير أنّ هذه الآليّة ليست مجرّد مكبح فحسب، بل“ترس رجوع إلى الخلف”، بما أنّها تخفّض نسبة الديون.

أمّا نيلز سوغويل، أستاذ الماليّة العامّة في معهد الدراسات العليا للإدارة العموميّة، فيبدو أكثر تفاؤلًا بشأن آليّة كبح الديون، ويرى أنّها أحد عوامل نجاح النموذج السويسريّ...

وبفضل هذه الآليّة، تتميّز الكنفدراليّة فعلًا بانخفاض مستوى ديونها بالمقارنة مع بقيّة الدول. ووفقًا لبيانات صندوق النقد الدوليرابط خارجي ، كان معدَّل الدين السويسريّ يقدّر بحوالي 15% عام 2023، وهو معدّل أقلّ بكثير مما هو عليه في معظم دول العالم.

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ويقول نيلز سوغويل:“تُعتبر آليّة كبح الديون، إلى جانب الشوكولاتة والساعات، منتجًا جيّدًا للتصدير بالنسبة إلى سويسرا”. ويذكّر الباحث بأنّ هذه الآليّة تفرض قيودًا على السياسة الماليّة، لكنّها توفّر أيضًا هامشًا للمناورة في مواجهة التقلّبات الاقتصاديّة الدوريّة والأزمات.

ومع ذلك، يرى سوغيل أنّ هذه الآليّة تعاني من خلل في التصميم ينبغي تصحيحه. ويشير إلى أنّها“صُمّمت في نهاية تسعينات القرن الماضي، التي كانت فترة سيّئة للغاية بالنسبة إلى الماليّة العامّة”، ويضيف أنّ التركيز في تلك الفترة كان على التعامل مع العجز، ولم يتخيّل أحد أنّ الكنفدراليّة ستواجه فوائض دائمة.

“إنّها مسألة مساومة سياسية”

ولا يخشى الخبيران الاقتصاديّان من أن تؤدّي خطّة الادّخار الحكوميّة إلى إبطاء النموّ السويسريّ. ويشير نيلز سوغويل إلى أنّ“إنفاق الدولة مفيدٌ بالتأكيد، ويخلق فرص عمل، لكن ليس لزيادة الإنفاق أو خفضه بنسبة 1% في مجال أو آخر سوى تأثيراتٍ هامشيّة”.

ويوافق ماريوس برولهارت على هذا الرأي، ويقول:“إنّها مسألة مساومات سياسيّة وتوزيع التكاليف والفوائد، لكن لا يمكننا القول إنّ نموّ سويسرا سيختلف اختلافًا جوهريًّا إذا قمنا بهذا الإجراء أو ذاك”.

أمَّا في حالات العجز الماليّ الخطير، فيشير برولهارت إلى أنّ العديد من الدراسات خلصت إلى أنّ خفض الإنفاق يكون أدوم للنموّ، وأفضل من زيادة الضرائب. ويقول ماريوس برولهارت في هذا الصدد:“لا يمكن استغلال هذه النتائج في السياق السويسريّ، لأنّها تستند إلى أزمات ماليّة أخطر بكثير من تلك التي تواجهها الكنفدراليّة”.

“ردود فعل كاريكاتورية”

ويثير برنامج تخفيض ميزانيّةرابط خارجي الكنفدراليّة السويسريّة نقاشًا سياسيًّا واسعًا، مع وجود معارضة تقليديّة بين اليسار واليمين. فيرى اليمين أنّ سويسرا تعاني من مشكلة ماليّة، بينما يرى اليسار أنّ المالية الفدراليّة في حالة جيّدة.

ويعلّق نيلز سوغويل على ذلك قائلا:“إنّ ردود الفعل كاريكاتوريّة، لكن سيتعيّن على ممثّلي الشعب وممثّلاته، إيجاد حلّ توافقيّ. وسيتعيّن عليهم وعليهنّ تحديد الأولويّات. وإذا لم نحصل على المزيد من الإيرادات الضريبيّة، فسنضطرّ إلى التنازل عن بعض الأشياء”.

غير أنّه يشير إلى أنّ من الصعب على الدولة التخلّي عن بعض المهامّ، مثلما يطالب اليمين الليبراليّ. ويشير أستاذ الماليّة العامّة إلى أنّ إجراءات خفض التكاليف المقترحة في تقرير غاياررابط خارجي ، الذي استند إليه المجلس الفدراليّ، لا تنصّ على التخلّي الكامل عن أيّ مهمّة.

ويتابع نيلز سوغويل في تحليله قائلًا:“مع مرور الوقت، تختفي بعض الاحتياجات، لكن تبقى الهياكل. فمن الصعب إزالة هيكل من هيكل تنظيميّ، لأن خلفه مصالح”. ويضرب مثالًا على ذلك المؤسسة الوطنيّة للفروسيّةرابط خارجي في أفينش، التي أنشئت في عام 1898 لتربية الخيول، تلبيةً لاحتياجات الجيش والصناعة. ويضيف:“اليوم، حلّت المحرّكات محلّ الخيول، ولكن أُوجدت مهمّة جديدة للمؤسّسة، وهي الحفاظ على سلالة خيول فرانش مونتاني”.

وعلى الجانب الآخر، أعربت ماريا سيليتا، التي كانت تمثّل السويسريّين والسويسريّات في الخارج في حلقتنا، عن مخاوفها من التخفيضات في الميزانيّة التي تمسّ المغتربين والمغتربات. وأشارت على وجه الخصوص، إلى تخفيض ميزانيّة منظّمة السويسريّين والسويسريّات في الخارج، وإلغاء المساهمة الفدراليّة لمصالح الهيئة السويسريّة للبثّ الإذاعيّ والتلفزيونيّ الموجّهة إلى الخارج (التي تشمل سويس إنفو SWI swissinfo).

ويوضّح نيلز سوغويل بقوله:“إنّ هذه التخفيضات هي بمثابة بنود صغيرة في ميزانيّة الكنفدراليّة، ولكنّها تتماشى مع تقرير فريق الخبراء، الذي أوصى بإلغاء الإعانات المصغّرة، لأنّ فائدتها قليلة وتكلفتها في التوزيع عالية”.

ويشير الخبير إلى أنّ الجهود التي تبذلها سويسرا لمساعدة السويسريّين والسويسريّات في الخارج، بالإضافة إلى شبكة سفاراتها والمساعدات الإنمائيّة العموميّة، تساهم مع ذلك، في تحسين صورة بلدنا في العالم. ويعبّر محدّثنا عن ذلك بالقول:“إنّه ملكيّة مشتركة تحت تصرّف جميع السويسريّين والسويسريّات. ونحن نغفل أحيانًا عن مثل هذه الأمور.”

“دونالد ترامب لا ينتهج سياسة تقشّف”

ولا تقتصر التخفيضات في الميزانيّة على سويسرا وحدها، بل تظهر أيضًا في مناطق أخرى من العالم. ويقول ماريوس برولهارت:“هي آفة العصر، التي تزامنت مع صعود عدد من الحركات الشعبويّة”.

ويحذّر البروفسور مع ذلك من إساءة استخدام كلمة“التقشّف”، ويقول:“في ما يتعلّق بإدارة ترامب مثلًا، لا يمكننا حقيقةً الحديث عن سياسة تقشّف، لأنّها تقرّر تخفيضات ضريبيّة كبيرة، ممّا سيزيد من العجز الذي هو أصلًا كبير في الولايات المتّحدة”. أمّا في ما يخصّ سويسرا، فلم تبلغ التخفيضات المقرّرة مستوى يستدعي الحديث عن تقشّف، في نظره.

وفي الوقت الذي تنأى فيه الولايات المتّحدة بنفسها عن أوروبا، تضطرّ الدول الأوروبيّة إلى زيادة إنفاقها العسكريّ على حساب مجالات أخرى. ويقول نيلز سوغويل:“لكن لن يرغمنا هذا على تفكيك دولتنا الاجتماعيّة. ولا داعي للخوف من هذه الناحية”.

ويرى أنّ الدول الأوروبيّة استفادت من“غنيمة السلام” بعد سقوط جدار برلين. ويقول:“استُخدم هذا العائد لدعم الإنفاق الاجتماعيّ. أما اليوم، فقد انزلقنا مجدّدًا إلى عصر أكثر صداميّة، وسيتعيّن إعادة توجيه كفّة الإنفاق العامّ نحو النفقات العسكريّة، مثلما قرّر البرلمان”.

ومن جانبه، لا يخشى ماريوس برولهارت أيضًا تفكيك الدولة الاجتماعيّة. ويقول:“يمكننا تمويل الإنفاق العسكريّ بخفض الإنفاق الاجتماعيّ، هذا أحد السيناريوهات. لكنّني لا أعتقد أنّ هذا هو السيناريو الذي سيحظى بتأييد غالبيّة الشعب السويسريّ”.

تحرير: صامويل جابيرغ

ترجمة: موسى آشرشور

مراجعة: ريم حسونة

التدقيق اللغوي: لمياء الواد