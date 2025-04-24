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لجنة تكافؤ الفرص في المستشفيات الحكومية تعقد اجتماعها الأول لعام 2025

لجنة تكافؤ الفرص في المستشفيات الحكومية تعقد اجتماعها الأول لعام 2025

2025-04-24 05:02:21
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت لجنة تكافؤ الفرص في المستشفيات الحكومية اجتماعها الأول للعام 2025، برئاسة الدكتورة رجاء اليوسف نائب الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية.

وخلال الاجتماع، رحّبت الدكتورة رجاء اليوسف بأعضاء اللجنة، مشيدةً بالجهود المبذولة خلال العام الماضي، مؤكدةً أهمية مواصلة العمل لتعزيز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في بيئة العمل بالمؤسسات الصحية الحكومية.

واستعرض الاجتماع، أهداف اللجنة للعام 2025، إلى جانب الخطط والمبادرات التي تعتزم اللجنة تنفيذها، بما يسهم في خلق بيئة عمل عادلة وشاملة تضمن تمكين جميع الموظفين دون تمييز.

وناقش الاجتماع أبرز التحديات والفرص التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في مختلف المستشفيات.

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