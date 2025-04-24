لجنة تكافؤ الفرص في المستشفيات الحكومية تعقد اجتماعها الأول لعام 2025

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لجنة تكافؤ الفرص في المستشفيات الحكومية تعقد اجتماعها الأول لعام 2025
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت لجنة تكافؤ الفرص في المستشفيات الحكومية اجتماعها الأول للعام 2025، برئاسة الدكتورة رجاء اليوسف نائب الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية.
وخلال الاجتماع، رحّبت الدكتورة رجاء اليوسف بأعضاء اللجنة، مشيدةً بالجهود المبذولة خلال العام الماضي، مؤكدةً أهمية مواصلة العمل لتعزيز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في بيئة العمل بالمؤسسات الصحية الحكومية.
واستعرض الاجتماع، أهداف اللجنة للعام 2025، إلى جانب الخطط والمبادرات التي تعتزم اللجنة تنفيذها، بما يسهم في خلق بيئة عمل عادلة وشاملة تضمن تمكين جميع الموظفين دون تمييز.
وناقش الاجتماع أبرز التحديات والفرص التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في مختلف المستشفيات.
وخلال الاجتماع، رحّبت الدكتورة رجاء اليوسف بأعضاء اللجنة، مشيدةً بالجهود المبذولة خلال العام الماضي، مؤكدةً أهمية مواصلة العمل لتعزيز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في بيئة العمل بالمؤسسات الصحية الحكومية.
واستعرض الاجتماع، أهداف اللجنة للعام 2025، إلى جانب الخطط والمبادرات التي تعتزم اللجنة تنفيذها، بما يسهم في خلق بيئة عمل عادلة وشاملة تضمن تمكين جميع الموظفين دون تمييز.
وناقش الاجتماع أبرز التحديات والفرص التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في مختلف المستشفيات.
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