صرح الميثاق يستقبل المشاركين في النسخة الخامسة من برنامج الدبلوماسيين الدوليين
وخلال الزيارة، قام أعضاء الوفد بجولة في المعرض الرئيسي تعرفوا خلالها على الفكرة من إنشاء الصرح التي جاءت تخليدًا لذكرى ميثاق العمل الوطني، وتجلت في الأسماء المحفورة على جدران الصرح ممن شاركوا في التصويت على الميثاق في العام 2001، والذين بلغ عددهم حوالي (220 ألف) مواطن ومواطنة، بنسبة تصويت بلغت (98.4%).
,اطلع الوفد على النموذج البحريني في نشر قيم التسامح والسلام، إلى جانب المقتنيات المتعلقة بتاريخ مملكة البحرين وحاضرها ومستقبلها، المعروضة باستخدام الأجهزة التفاعلية، ومن بينها ما يتصل بالعلاقات الخارجية والاقتصادية التي تجمع مملكة البحرين بالدول منذ القدم.
وفي ختام الزيارة، توجه الوفد بالشكر الجزيل على هذه الاستضافة، مشيدين بالجهود المبذولة القائمة على الصرح، وبدوره الهام في تبادل الخبرات والمعارف، وترسيخ قيم التعايش على جميع الأصعدة، الأمر الذي يصب في تعزيز المعرفة بتاريخ وثقافة مملكة البحرين وإرثها الحضاري العريق، وإظهار إنجازات المملكة في مختلف المجالات.
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