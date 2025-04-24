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صرح الميثاق يستقبل المشاركين في النسخة الخامسة من برنامج الدبلوماسيين الدوليين

صرح الميثاق يستقبل المشاركين في النسخة الخامسة من برنامج الدبلوماسيين الدوليين

2025-04-24 05:02:20
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انطلاقًا من أهمية التعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية لدى مملكة البحرين، استضاف صرح الميثاق الوطني وفدًا من المشاركين في النسخة الخامسة من برنامج الدبلوماسيين الدوليين (ضيافة) التابع لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية.


وخلال الزيارة، قام أعضاء الوفد بجولة في المعرض الرئيسي تعرفوا خلالها على الفكرة من إنشاء الصرح التي جاءت تخليدًا لذكرى ميثاق العمل الوطني، وتجلت في الأسماء المحفورة على جدران الصرح ممن شاركوا في التصويت على الميثاق في العام 2001، والذين بلغ عددهم حوالي (220 ألف) مواطن ومواطنة، بنسبة تصويت بلغت (98.4%).


,اطلع الوفد على النموذج البحريني في نشر قيم التسامح والسلام، إلى جانب المقتنيات المتعلقة بتاريخ مملكة البحرين وحاضرها ومستقبلها، المعروضة باستخدام الأجهزة التفاعلية، ومن بينها ما يتصل بالعلاقات الخارجية والاقتصادية التي تجمع مملكة البحرين بالدول منذ القدم.


وفي ختام الزيارة، توجه الوفد بالشكر الجزيل على هذه الاستضافة، مشيدين بالجهود المبذولة القائمة على الصرح، وبدوره الهام في تبادل الخبرات والمعارف، وترسيخ قيم التعايش على جميع الأصعدة، الأمر الذي يصب في تعزيز المعرفة بتاريخ وثقافة مملكة البحرين وإرثها الحضاري العريق، وإظهار إنجازات المملكة في مختلف المجالات.

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