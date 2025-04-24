حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 4 (كونا) -- الرابع والعشرون من أبريل

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1983 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بشأن اختصاصات المحافظين وإنشاء مجلس شؤون المحافظات.

2010 - الكويت تفوز بثلاث ميداليات ذهبية عن اختراعات شارك فيها وفد المكتب الكويتي لرعاية المخترعين في المعرض العلمي للاختراعات الـ38 في جنيف.

2018 - شركة ناقلات النفط الكويتية توقع عقدا مع شركة (هيونداي ميبو دوكيارد) الكورية لبناء وتسليم أربع ناقلات منتجات بترولية بقيمة 9ر41 مليون دولار للناقلة الواحدة وبقيمة إجمالية قدرها 6ر167 مليون دولار.

2018 - بلدية الكويت تفوز بجائزة التميز الدولية في مجال نظم المعلومات الجغرافية التي تنظمها مؤسسة (أيه.إس.آر.آي) العالمية من خلال مشروع تطوير نظام المعلومات الجغرافية.

2022 - الجراح الكويتي عبدالله الفواز يجري أول عملية لعلاج تمدد الشريان الأورطي في البطن عن طريق القسطرة مستخدما السونار الداخلي. وهي تقنية جديدة تستخدم لأول مرة في الكويت كبديل للصبغة الوريدية التي قد تسبب مضاعفات لدى بعض مرضى الكلى. (النهاية) م ب ر/ ن س ن