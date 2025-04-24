حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
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1983 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بشأن اختصاصات المحافظين وإنشاء مجلس شؤون المحافظات.
2010 - الكويت تفوز بثلاث ميداليات ذهبية عن اختراعات شارك فيها وفد المكتب الكويتي لرعاية المخترعين في المعرض العلمي للاختراعات الـ38 في جنيف.
2018 - شركة ناقلات النفط الكويتية توقع عقدا مع شركة (هيونداي ميبو دوكيارد) الكورية لبناء وتسليم أربع ناقلات منتجات بترولية بقيمة 9ر41 مليون دولار للناقلة الواحدة وبقيمة إجمالية قدرها 6ر167 مليون دولار.
2018 - بلدية الكويت تفوز بجائزة التميز الدولية في مجال نظم المعلومات الجغرافية التي تنظمها مؤسسة (أيه.إس.آر.آي) العالمية من خلال مشروع تطوير نظام المعلومات الجغرافية.
2022 - الجراح الكويتي عبدالله الفواز يجري أول عملية لعلاج تمدد الشريان الأورطي في البطن عن طريق القسطرة مستخدما السونار الداخلي. وهي تقنية جديدة تستخدم لأول مرة في الكويت كبديل للصبغة الوريدية التي قد تسبب مضاعفات لدى بعض مرضى الكلى. (النهاية) م ب ر/ ن س ن
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