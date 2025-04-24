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وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أهمية توقيع الشراكة الاقتصادية مع أوكرانيا في أقرب وقت

وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أهمية توقيع الشراكة الاقتصادية مع أوكرانيا في أقرب وقت

2025-04-24 04:19:46
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 24 - 4 (كونا) -- أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أهمية الاسراع في توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين بلاده وأوكرانيا في اقرب وقت ممكن.
وقالت وزارة الخزانة الامريكية في بيان مساء أمس الأربعاء إن ذلك جاء خلال لقاء عقده بيسنت مع رئيس الوزراء الاوكراني دينيس شميهال ووزير ماليته سيرجي مراشينكو في العاصمة الامريكية واشنطن.
وذكر البيان ان بيسنت أكد خلال اللقاء دعم الولايات المتحدة لسيادة اوكرانيا وحرصها على ضمان سلام دائم ومستقر للشعبين الاوكراني والروسي.
واضاف ان بيسنت أبرز خلال المباحثات فوائد الشراكة الاقتصادية للولايات المتحدة وأوكرانيا مشيرا إلى استمرار المحادثات الفنية المثمرة بين الجانبين.
وأوضح ان وزير الخزانة الامريكي شدد على ضرورة ان تتوج المحادثات الفنية بتوقيع الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
وكانت أوكرانيا والولايات المتحدة وقعتا الاسبوع الماضي مذكرة تفاهم تؤكد رغبتهما المشتركة في العمل البناء على اتمام اتفاقية شراكة اقتصادية ذات منفعة متبادلة بين البلدين. (النهاية)

ا م م / ط م ا


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