وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أهمية توقيع الشراكة الاقتصادية مع أوكرانيا في أقرب وقت

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وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أهمية توقيع الشراكة الاقتصادية مع أوكرانيا في أقرب وقت
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 24 - 4 (كونا) -- أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أهمية الاسراع في توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين بلاده وأوكرانيا في اقرب وقت ممكن.
وقالت وزارة الخزانة الامريكية في بيان مساء أمس الأربعاء إن ذلك جاء خلال لقاء عقده بيسنت مع رئيس الوزراء الاوكراني دينيس شميهال ووزير ماليته سيرجي مراشينكو في العاصمة الامريكية واشنطن.
وذكر البيان ان بيسنت أكد خلال اللقاء دعم الولايات المتحدة لسيادة اوكرانيا وحرصها على ضمان سلام دائم ومستقر للشعبين الاوكراني والروسي.
واضاف ان بيسنت أبرز خلال المباحثات فوائد الشراكة الاقتصادية للولايات المتحدة وأوكرانيا مشيرا إلى استمرار المحادثات الفنية المثمرة بين الجانبين.
وأوضح ان وزير الخزانة الامريكي شدد على ضرورة ان تتوج المحادثات الفنية بتوقيع الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
وكانت أوكرانيا والولايات المتحدة وقعتا الاسبوع الماضي مذكرة تفاهم تؤكد رغبتهما المشتركة في العمل البناء على اتمام اتفاقية شراكة اقتصادية ذات منفعة متبادلة بين البلدين. (النهاية)
ا م م / ط م ا
وقالت وزارة الخزانة الامريكية في بيان مساء أمس الأربعاء إن ذلك جاء خلال لقاء عقده بيسنت مع رئيس الوزراء الاوكراني دينيس شميهال ووزير ماليته سيرجي مراشينكو في العاصمة الامريكية واشنطن.
وذكر البيان ان بيسنت أكد خلال اللقاء دعم الولايات المتحدة لسيادة اوكرانيا وحرصها على ضمان سلام دائم ومستقر للشعبين الاوكراني والروسي.
واضاف ان بيسنت أبرز خلال المباحثات فوائد الشراكة الاقتصادية للولايات المتحدة وأوكرانيا مشيرا إلى استمرار المحادثات الفنية المثمرة بين الجانبين.
وأوضح ان وزير الخزانة الامريكي شدد على ضرورة ان تتوج المحادثات الفنية بتوقيع الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
وكانت أوكرانيا والولايات المتحدة وقعتا الاسبوع الماضي مذكرة تفاهم تؤكد رغبتهما المشتركة في العمل البناء على اتمام اتفاقية شراكة اقتصادية ذات منفعة متبادلة بين البلدين. (النهاية)
ا م م / ط م ا
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