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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 06ر1 دولار ليبلغ 17ر72 دولار
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 4 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 06ر1 دولار ليبلغ 17ر72 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 11ر71 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32ر1 دولار لتبلغ 12ر66 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40ر1 دولار لتبلغ 27ر62 دولار. (النهاية)
خ م / ت م
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32ر1 دولار لتبلغ 12ر66 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40ر1 دولار لتبلغ 27ر62 دولار. (النهاية)
خ م / ت م
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