أطباء كويتيون يحققون إنجازات مميزة إقليميا وعالميا

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سارة المخيزيم

(تقرير) الكويت - 24 - 4 (كونا) -- يوما بعد آخر يثبت الأطباء الكويتيون كفاءتهم المهنية العالية وتطورهم التخصصي المطرد من خلال الإنجازات التي يحققونها على صعيد العمليات الجراحية الدقيقة أو الابتكارات والأبحاث الطبية المميزة.

وعلى مدار السنوات الماضية حقق عدد من الأطباء الكويتيين إنجازات مميزة إقليميا وعالميا شهدتها المستشفيات المحلية وأعلن عنها في مؤتمرات إقليمية وعالمية واضعين بذلك بصمات خاصة في مسيرة التطور الطبي العالمي.

ففي أبريل الجاري سجلت الكويت إنجازا طبيا غير مسبوق على مستوى العالم بعد نجاح وزارة الصحة في إجراء خمس عمليات جراحية روبوتية متتالية عن بعد لمرضى داخل الكويت يعانون من أورام سرطانية في الكلى والبروستاتا باستخدام تقنية (telerobotic surgery) بمشاركة طبية مباشرة من خارج الكويت لمسافة تزيد على 7000 كيلو متر.

ويعد هذا الإنجاز رقما عالميا جديدا كونه يمثل أكبر عدد من العمليات الروبوتية المتتالية عن بعد ينفذ خلال فترة زمنية قصيرة في مستشفيات العالم.

وفي سبتمبر عام 2024 أعلنت وزارة الصحة نجاح أول عملية تبادل لزراعة الكلى بين الأسر بالتزامن مع انطلاق البرنامج الوطني لزراعة الكلى بالتبادل في خطوة تستهدف تعزيز خدمات زراعة الأعضاء في الكويت وتقليل فترات الانتظار وتحسين نسب النجاح للعمليات.

وقبل ذلك بشهر نجح اختصاصي الجلوكوما الدكتور عبدالله الكندري في إجراء جراحة دقيقة لعلاج الماء الأزرق بالعين (الجلوكوما) تمثل إضافة مميزة في مجال العلاج الدقيق لهذا المرض الذي يعد أحد أخطر أمراض العيون.

وفي يوليو 2024 أجرى فريق جراحة الأوعية الدموية والقسطرة في (مستشفى مبارك) بقيادة الدكتور عبدالله الفواز أول عملية في الشرق الأوسط لإصلاح تمدد الأوعية الدموية في قوس الشريان الأورطي الصدري بواسطة تعديل دعامة جراحيا لتناسب مقاسات وتفرعات شرايين أحدى المرضى ثم زراعتها عن طريق القسطرة.

وأعلن مستشفى (جابر الأحمد) في ديسمبر 2023 نجاحه في إجراء عدد من العمليات الجراحية المعقدة لمرضى الوذمة اللمفاوية للمرة الأولى في الكويت من خلال ورشة عمل امتدت أربعة أيام على أيدي كفاءات وطنية بإشراف البروفيسور جي بي هونغ من كوريا الجنوبية.

وفي يونيو 2023 استخدم المستشفى نفسه للمرة الأولى في الكويت شبكة ذكية مصممة لإصلاح فتق جراحي وإعادة بناء جدار البطن للمرضى الذين يعانون من جراء درجات متقدمة من الفتاق.

كما أعلنت وزارة الصحة في الشهر نفسه نجاح أول زراعة مضخة قلب صناعي في الكويت هي الثانية على مستوى الوطن العربي لمواطن في العقد السادس من العمر بجانب زراعة مضخة قلب صناعي أخرى دائمة في الجهة اليسرى.

وفي شهر مايو 2023 تمكن فريق جراحي كويتي بإشراف الأطباء طلال القعود وسجى سرور ومحمد زين من إجراء عملية نادرة لزراعة الكلى مع ترميم للمسالك البولية لشاب يبلغ من العمر 29 عاما من خلال نوع نادر عالميا من عمليات زراعة الكلى.

ونجح فريق طبي كويتي في الشهر نفسه بإشراف الدكتورة نورة الإبراهيم في استخدام تقنية تتبع الغدد الخافرة بالصبغة الفلورسية والجاما كاميرا خلال عملية استئصال للرحم بالمنظار لعلاج سرطان بطانة الرحم في انجاز طبي يعد الأول من نوعه في الكويت.

وفي مارس من العام ذاته أجرى مستشفى (جابر الأحمد) خمس عمليات جراحية في تخصص أعصاب الأطفال منها عملية تجرى للمرة الأولى بالكويت وهي عملية للأعصاب في منطقة الظهر لتخفيف أعراض الشد العضلي لطفل ومساعدته على الحركة.

واستحدث المستشفى نفسه في يناير عام 2023 طريقة جديدة لعمليات التجميل تمثلت في اجراء ثلاث عمليات بعملية واحدة من خلال جراحات متعاونة من أكثر من تخصص وذلك باستخدام طريقة جديدة في الكويت والشرق الأوسط أطلق عليها الدكتور حمود الرشيدي اسم عملية (شد البطن المخفية) محدثة ما يمكن اعتباره ثورة جديدة في عالم جراحة الترميم والتجميل.

وأعلن المستشفى في الشهر نفسه نجاح عملية جراحية مزدوجة لتبديل مفصلي الحوض والركبة في آن معا للمرة الأولى في الكويت لمريض يبلغ 82 عاما كان يعاني من آلام نتيجة كسر في مفصل الحوض وخشونة شديدة بمفصل الركبة.

وفي نوفمبر 2022 نجح مستشفى جابر الأحمد في إجراء أول منظار للجهاز الهضمي بواسطة الذكاء الاصطناعي للتعرف على أورام القولون والمعدة بدقة متناهية عبر تقنية تطبق للمرة الأولى في الكويت.

ونجح استشاري الأوعية الدموية والجراحة العامة في مستشفى مبارك الدكتور عبدالله الفواز في ابريل عام 2022 في إجراء أول عملية لعلاج تمدد الشريان الأورطي في البطن عن طريق القسطرة مستخدما السونار الداخلي وهي تقنية جديدة تستخدم لأول مرة في الكويت كبديل للصبغة الوريدية التي قد تسبب مضاعفات عند بعض مرضى الكلى.

وفي فبراير عام 2021 نجح فريق طبي بمستشفى الأمراض الصدرية ضم الأطباء خالد المري وابراهيم الرشدان وخالد بورسلي وضرار الخضير في إجراء عملية قسطرة نوعية دقيقة تعد الأولى من نوعها في الكويت والشرق الأوسط لمريض في العقد الثامن من العمر.

كما نجح فريق طبي كويتي في نوفمبر عام 2020 بإجراء عملية قسطرة قلبية لمريض أربعيني يعاني من انسداد في كل الشرايين التاجية وفشل حاد بوظائف الكبد والكلى وذلك باستخدام تقنية حديثة تطبق للمرة الأولى في الشرق الأوسط رغم أن حالات الوفاة المقدرة خلال إجراء القسطرة الاعتيادية تناهز ما نسبته 70 في المئة.

وفي الشهر نفسه من ذات العام أعلن فريق طبي كويتي في مستشفى العدان ضم الأطباء محمد جمال وحسين المحميد وعدنان صادق ومحمد شمساه ومنصور الغانم نجاحه في إجراء أول عملية زراعة للكبد لمواطنة في العقد السادس من العمر.

وأعلن فريق طبي كويتي في يونيو 2020 نجاحه في علاج طفلة أصيبت بفيروس كورونا باستخدام جهاز (الإيكمو) الذي لا يستخدم عادة على حالات الأطفال وذلك من خلال تركيب تقنية الرئة الصناعية الخارجية (الإيكمو) على طفلة عمرها ثماني سنوات في حالة نادرة جدا وتعد واحدة من 16 حالة على مستوى العالم.

وفي مارس من العام 2019 أجرى فريق طبي كويتي برئاسة رئيس قسم القلب واستشاري أمراض وقسطرة القلب في المستشفى الصدري الدكتور عبدالله العنزي عملية تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط تمثلت في تركيب صمام جراحي جديد عن طريق القسطرة دون الحاجة لإجراء عملية قلب مفتوح. (النهاية) س م / أ م ح