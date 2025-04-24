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دولة الكويت تؤكد تمسكها الثابت بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين

دولة الكويت تؤكد تمسكها الثابت بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين

2025-04-24 04:19:45
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 4 (كونا) -- أكدت وزارة الخارجية تمسك دولة الكويت الثابت بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وإيمانها بالدور الحيوي للتعاون متعدد الأطراف في تعزيز الأمن والسلم الدوليين والتصدي للتحديات العالمية المشتركة.
وجددت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس بمناسبة اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تفعيل أدوات الدبلوماسية الوقائية وتعزيز الحوار والتفاهم وبناء شراكات قائمة على الاحترام المتبادل والقانون الدولي بما يسهم في إرساء نظام دولي أكثر عدالة واستقرارا. (النهاية)

ن م ع / ت م


MENAFN24042025000071011013ID1109466920

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