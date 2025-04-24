دولة الكويت تؤكد تمسكها الثابت بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين

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دولة الكويت تؤكد تمسكها الثابت بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 4 (كونا) -- أكدت وزارة الخارجية تمسك دولة الكويت الثابت بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وإيمانها بالدور الحيوي للتعاون متعدد الأطراف في تعزيز الأمن والسلم الدوليين والتصدي للتحديات العالمية المشتركة.
وجددت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس بمناسبة اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تفعيل أدوات الدبلوماسية الوقائية وتعزيز الحوار والتفاهم وبناء شراكات قائمة على الاحترام المتبادل والقانون الدولي بما يسهم في إرساء نظام دولي أكثر عدالة واستقرارا. (النهاية)
ن م ع / ت م
وجددت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس بمناسبة اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تفعيل أدوات الدبلوماسية الوقائية وتعزيز الحوار والتفاهم وبناء شراكات قائمة على الاحترام المتبادل والقانون الدولي بما يسهم في إرساء نظام دولي أكثر عدالة واستقرارا. (النهاية)
ن م ع / ت م
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